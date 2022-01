E-Auto: Dieser Hersteller steigt aus, noch bevor er eingestiegen ist

Mehrere Jahrzehnte haben Auto-Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Am Verbrenner gab es kein Vorbeikommen. Doch Diesel und Benziner sind Auslaufmodelle. Für die Automobilindustrie ist jetzt das E-Auto der Heilige Gral. Und für die Politik steht fest: Wenn man die Welt retten will, dann mit Elektrofahrzeugen. Förderungen, Zuschläge und Boni für E-Auto-Käufer lassen die Preise kräftig purzeln. Und die Autobauer haben längst realisiert, dass Stromer nicht nur lukrativ sind. Sie sind – dank der Politik – ein Selbstläufer. Und die Kuh will gemolken werden. Doch nicht alle Unternehmen teilen diese Vision.

Tschüss, E-Auto

Mitte 2020 etwa hat Mitsubishi beschlossen, die Einführung neuer Modelle auf dem europäischen Markt einzufrieren. Man wolle sich stattdessen stärker in Afrika, Ozeanien und Südamerika einbringen. Zwar brachte Mitsubishi mit dem i-MiEV bereits 2009 das erste E-Auto auf den Markt, das in Serie produziert wurde und gilt als Pionier des E-Antriebs. Heute sind hierzulande aber nur Plug-in-Hybride erhältlich. Ein E-Auto? Fehlanzeige. Nun spricht sich ein weiterer Hersteller gegen das E-Auto aus und verlässt den Sektor, bevor er richtig da war.

Im April 2021 kündigte Huawei noch voller Stolz an, dass man in seinen chinesischen Läden ein E-Auto verkaufe. Dabei handelte es sich um den Seres SF5, ein Fahrzeug des chinesisch-kalifornischen Start-ups SF Motors. Somit eigentlich kein E-Auto von Huawei. Trotzdem sprach „Auto, Motor und Sport“ nur wenige Tage nach der Vorstellung von dem ersten Auto mit Huawei-Antrieb und bilanzierte: „Huawei wagt sich Schritt für Schritt in die Autobranche vor“. Doch im Wesentlich liefert Huawei mit HiCar nur eine Smartphone-Schnittstelle. Trotzdem wurde den Chinesen seitdem ein eigenes E-Auto zugetraut. Schließlich arbeitet auch Xiaomi an einem Elektrofahrzeug, das 2024 in den Handel kommen soll. Doch: Pustekuchen.

Unterstützung anderer statt Bau eigener Elektrofahrzeuge

Wang Jun, Leiter des operativen Geschäfts bei Huawei, sagte nun, dass Huawei kein E-Auto bauen werde. Stattdessen verfolgt der gebeutelte Konzern ein anderes Ziel. „Unser Kern ist es, Unternehmen beim Bau guter Autos zu helfen“, erklärt Jun. Huawei arbeitet inzwischen mit mehreren chinesischen Autobauern zusammen und liefert unter anderem die intelligenten Connected-Car-Lösungen.