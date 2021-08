DAZN könnte noch teurer werden

Im Frühjahr kündigte DAZN eine Preiserhöhung bereits an, nun mit der Start der neuen Fußballsaison 2021/22 greifen die neuen Monatsgebühren für den Streaming-Dienst. Was 2016 bei 9,99 Euro pro Monat begann, gipfelt aktuell nun bei 14,99 Euro monatlich. Doch wie nun an die Öffentlichkeit sickert, soll DAZN im Gegensatz zu Sky die Preise auch in Zukunft weiter anziehen wollen.

DAZN wird noch teurer: Das sind die Pläne

Mehr Inhalte und ein verbessertes Angebot haben auch höhere Kosten zur Folge. Doch wie DAZN-Chef Thomas de Bur verlauten lässt, sieht man die neue Grundgebühr für den Streaming-Dienst damit durchaus gerechtfertigt und fair. Das betont er in einem Interview gegenüber der dpa.

Wie unter anderem die Welt unter Berufung auf das Interview berichtet, sieht de Bur in dem Zusammenhang auch keinen Grund, weitere Preiserhöhungen in den kommenden Jahren auszuschließen. Im Rahmen des derzeitigen Vertrags mit der UEFA könnten bis 2024 weitere Kosten auf Fußballfans und DAZN-Kunden zukommen. „Wir bleiben unserer Maxime treu, dass wir dem Fan Spitzensport zu einem fairen Preis anbieten wollen“, erklärt der DAZN-Chef.

Eine Aussage, die vor dem Hintergrund der kürzlichen Preiserhöhungen eine gewisse Brisanz birgt. Damit würde DAZN innerhalb kurzer Zeit die Grundgebühr drastisch erhöhen. Schon jetzt ergeben die gestiegenen Preise von 11,99 auf 14,99 Euro im Monat eine Erhöhung von knapp 25 Prozent.

Fußball-Streaming: Das ist 2021/22 neu

Mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison bietet DAZN noch mehr Fußball, als bislang. Die Zahl der übertragenen Fußballspiele erhöht sich von 40 auf insgesamt 106 Partien an Freitagen sowie sonntags. Dabei siehst du 103 Bundesligaspiele exklusiv beim Streaming-Dienst.

Durch den Dreijahresvertrag mit der UEFA kommen außerdem weitere Champions League-Spiele dazu, insgesamt 137 Begegnungen. Darin enthalten sind 15 Spiele pro Spieltag in der Gruppenphase sowie zusätzliche Live-Konferenzen. Interessant vor allem für jene, die den Dienst erst einmal nur ausprobieren wollen: DAZN ist monatlich kündbar.

Jetzt weiterlesen Bundesliga 2021/22: Diese Sender sind live dabei