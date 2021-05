Nach Sky-Aus im Free-TV: DAZN schockt Sport-Fans mit Preiserhöhung

„DAZN startet in eine neue Ära und wird zur ultimativen Heimat für alle Fußball-Fans.“ Mit diesen blumigen Worten eröffnet der Streaming-Sender seine aktuelle Pressemitteilung. An deren Ende verbirgt sich die eigentliche Nachricht. DAZN erhöht die Preise.

DAZN rechtfertigt die Preiserhöhung damit, dass man künftig das „umfangreichste Live-Sport-Angebot“ biete, „das es jemals bei einem einzigen Anbieter in Deutschland gab“. Mit der Erweiterung der Rechte der UEFA Champions League und Bundesliga wurde das Portfolio ergänzt. Ab der Saison 2021/22 gibt es fast alle Spiele der UEFA Champions League live auf DAZN – darunter 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase. Auch die Konferenz gibt es künftig live und exklusiv nur bei DAZN – nicht mehr bei Sky. Zusätzlich zeigt DAZN ab 2021/22 alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend und alle Spiele am Sonntag live. Insgesamt sind das 106 Spiele pro Saison, 103 davon exklusiv.

DAZN kostet künftig 150 Euro im Jahr

Deshalb werde DAZN zum Saisonstart sein Preismodell für Neu- und Bestandskunden „aktualisieren“ – sprich: die Preise erhöhen. Das Monatsabo wird dann 14,99 Euro kosten. Rechnerisch 12,50 Euro pro Monat kostet das Abo, wenn du dich für ein Jahresabo zum Preis von 149,99 Euro entscheidest. Rechnest du allerdings die spielfreie Zeit im Sommer und Winter heraus, so solltest du unterm Strich mit der monatlichen Variante besser fahren. Aktuell kostet DAZN noch 11,99 Euro monatlich, das Jahresabo 119,99 Euro. Da die Erhöhung auch Bestandskunden betrifft, solltest du DAZN kündigen, wenn du nicht bereit bist, mehr zu bezahlen. Wenn du indes jetzt noch ein Jahresabo abschließt, sollte zumindest die kommen zwölf Monate keine Preiserhöhung drohen.

„Diese Preiserhöhung hilft uns dabei, das DAZN-Abonnement weiter kontinuierlich zu verbessern, damit Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall in bestmöglicher Qualität live verfolgen können“, heißt es von DAZN. Darüber hinaus will DAZN auch neue Features bereitstellen. Mit DAZN Pulse erhalte jeder Fan alle wichtigen Szenen aus vorausgewählten parallel laufenden Livespielen und gelangt per Klick direkt dorthin. Mit den Key Moments kannst du mit einem Klick zu den wichtigsten Momenten eines Livespiels springen. Die DAZN Match Stats integrieren die aktuellen Live-Statistiken für das jeweilige Event direkt auf den Bildschirm.

Sky integriert DAZN tiefer

Neuigkeiten zu DAZN gibt es auch von Sky. Bist du Sky-Kunde, kannst du ab Sommer über den Sky Q das DAZN-Abonnement buchen und hast so alles auf einer Rechnung. Buchst du dein Abo über Sky, bekommst du außerdem Zugang zu den zwei linearen DAZN-TV-Kanälen (DAZN1 und DAZN2). Diese sind auf allen Sky Receivern verfügbar, einschließlich Sky Q, Sky+ und der Sky Q Mini Box. Die beiden Kanäle sollen vor allem jene Kunden ansprechen, die nicht über die Sky Q Set-Top-Box verfügen oder die einen Internet-Zugang mit begrenzter Geschwindigkeit haben.

Jetzt weiterlesen Sky: Aus für Sky Sport News für alle