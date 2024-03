Der Epic Games Store schenkt dir wie immer jede Woche zahlreiche, hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir die Spiele „Deus Ex – Mankind Divided“ und „The Bridge“ komplett kostenlos sichern. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 21. März um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„Deus Ex – Mankind Divided“

In „Deus Ex – Mankind Divided“ tauchst du in ein episches Cyberpunk-Action-Rollenspiel ein, in dem deine Entscheidungen dauerhafte Konsequenzen haben. Es ist das Jahr 2029 und mechanisch augmentierte Menschen werden von der Gesellschaft verabscheut. Du spielst den augmentierten Geheimagenten Adam James, der die Illuminaten zur Strecke bringen soll. Die Illuminaten sind eine mysteriöse Organisation, die über die Zukunft der Menschheit bestimmen will.

Deus Ex ist seit dem 14. März kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet dich das Spiel 30 Euro. Achte darauf, dass dieses Game erst ab 18 Jahren freigegeben ist.

Deus Ex ist kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

„The Bridge“

Bei „The Bridge“ handelt es sich um ein logisches Denkspiel, das dein Verständnis für Physik und Perspektive herausfordert. Indem du die Schwerkraft manipulierst, Gravitationsstrudel erschaffst und parallele Dimensionen kreierst, kannst du die anspruchsvollen Level lösen. Doch auch wenn du mal einen Fehler machst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das Spiel verfügt über ein Feature, das es dir erlaubt, die Zeit zurückzudrehen.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Call of the Wild: The Angler“

Es gibt kaum eine Aktivität, die entspannender ist als Angeln gehen. „Call of the Wild: The Angler“ lässt dich in den Alltag eines professionellen Anglers eintauchen. Das Spiel überzeugt mit beeindruckender Grafik und wunderschöner visueller Gestaltung. Du kannst die Natur gemeinsam mit Freunden, oder auch alleine erkunden. Die Spielwelt ist von realen Orten inspiriert, was sie nochmals beeindruckender macht. Das Spiel kostet dich normalerweise 30 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

The Angler überzeugt mit atemberaubender Grafik.

„Invincible Presents: Atom Eve“

Dieses spannende Spiel ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Es erzählt die Geschichte von Atom Eve, einer mächtigen Superheldin. In „Atom Eve“ deckst du ein großes Geheimnis auf und versuchst, die Gefahren und Möglichkeiten des Superhelden-Daseins gekonnt zu vereinen. Denn ein Superheld zu sein ist nicht nur gefährlich, es sorgt auch im Alltag für unvorhergesehene Probleme. In diesem Spiel lernst du Eve besser kennen als je zuvor und bekommst einen Einblick in ihren Charakter, der dir sonst verwehrt bleibt. Das Spiel kostet dich aktuell 10 Euro, ist jedoch ab nächster Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich.