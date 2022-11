Chaos bei der Post: Darum kommen Briefe & Pakete nicht an

Vor allem die Briefe sind es, die dem Unternehmen Deutsche Post DHL derzeit schlechte Presse einbringen. Denn es gibt Regionen in Deutschland, in denen die Post nur mit starker Verzögerung ankommt. Das hat das Unternehmen nun auch offiziell eingestanden und spricht von „Hotspots“ wie Berlin und weiteren Ballungszentren sowie dem süddeutschen Raum. Die Gründe will die Post vor allem am hohen Corona-Krankenstand festmachen. Bis zu 30 Prozent des Personals fehlten, teilte die Post mit.

Pakete schon um 7 Uhr als „heute nicht zustellbar“ gebucht

Das wirkt sich auch auf die Zustellung von Paketen aus. Denn auch wenn in Städten die Briefträger und Paketboten nicht in einer Verbundzustellung unterwegs sind, bringen dir die Briefträger mitunter auch kleinere Pakete nach Hause. Fährt der Briefträger aber gar nicht erst los, so kommt auch dein Paket an diesem Tag nicht an. Denn dieses liegt schon längst im Zustelldepot des Briefträgers. So kommt es mitunter vor, dass ein Paket schon morgens um 7 Uhr als „heute nicht zustellbar“ gebucht wird.

Probleme bei der Zustellung bei der Deutschen Post

In diesen Hotspot-Regionen hat die Deutsche Post nach eigenen Angaben in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde Bundesnetzagentur ein Corona-Notfallkonzept aktiviert. Demnach erfolgt die Zustellung von Briefen planmäßig nur noch alle zwei Tage.

Von der Post hieß es, dieses hätte man möglicherweise eher aktivieren müssen. Denn im Oktober habe man zusätzlich zu den Personalproblemen überdurchschnittlich viele Pakete in der Zustellung gehabt. Die „heiße Phase“ beginnt traditionell eigentlich erst mit dem Black-Friday-Wochenende im November.

Diese Briefe und Pakete gehen direkt in die Post-Filiale

Wie die auf Brief- und Paketsendungen spezialisierte Seite paketda.de berichtet, werden viele Sendungen inzwischen gar nicht mehr zugestellt, sondern gehen gleich in die für dich zuständige Filiale. Du bekommst nur noch eine Benachrichtigung, dass du die Sendung abholen kannst. Dabei geht es um alle Briefe und Pakete, bei denen Geld an den Boten übergeben werden muss. Das sind Nachnahme-Sendungen, aber auch nicht ausreichend frankierte Sendungen oder Sendungen aus dem Ausland mit einer Zoll-Abgabe.

Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnet in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden über die Deutsche Post und nicht rechtzeitig zugestellte Briefe. Davon waren knapp 11.500 Beschwerden im 3. Quartal – noch ohne den September ausgezählt zu haben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 15.118 Beschwerden.