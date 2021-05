Für die erfolgreiche Netflix-Serie „Bridgerton“ laufen bereits die Dreharbeiten für die zweite Staffel. Diese wird voraussichtlich Ende des Jahres zu sehen sein. Doch Netflix hat den Serien-Hit nicht nur um insgesamt drei weitere Staffeln verlängert. Zusätzlich bekommt „Bridgerton“ jetzt auch eine Spin-Off Serie. Diese soll die Vorgeschichte einer der wichtigsten Charaktere erzählen.

Die Vorgeschichte der Königin Charlotte

Serienschöpferin Shonda Rhimes, die auch „Grey´s Anatomy“ produziert, hat nun Pläne für ihren Charakter Königin Charlotte. In dem Spin-Off soll die Geschichte der jungen Charlotte erzählt werden. Dabei beantworten die Serienschöpfer die Frage, wie es Charlotte geschafft hat, als erste schwarze Frau auf den Thron von England zu gelangen. Mit dabei sein werden auch eine junge Lady Danbury und eine junge Version von Violet Bridgerton. Königin Charlotte existiert nicht in der Romanvorlage von Julia Quinn. Die Figur wurde erst mit der Serie erfunden und Shonda Rhimes möchte nun die volle Geschichte dieses Charakters erzählen können. Wann die limitierte Mini-Serie kommen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Darum geht es in Bridgerton

Basierend auf der Romanvorlage erzählt die Serie die Geschichte der Familie Bridgerton in London im Jahr 1813. In der ersten Staffel ist in London Ballsaison und die älteste Tochter Daphne, gespielt von Phoebe Dynevor, sieht sich nach einem Ehemann um. Dabei ist es ihr ganz wichtig aus Liebe zu heiraten, genau wie es ihre Mutter getan hat. Langsam entwickelt sich eine Romanze zwischen Daphne und dem Duke von Hastings.

Die zweite Staffel wird wohl ohne den Duke of Hastings auskommen müssen, da dieser seinen Vertrag nicht verlängert hat. In der zweiten Staffel wird es sich jedoch nicht um Daphne und den Duke drehen, sondern um ihren älteren Bruder Anthony Bridgerton. Dieser wird in der neuen Staffel ebenfalls eine passende Heiratskandidatin suchen. Auch in der Romanvorlage ist das zweite Buch Anthony gewidmet. Halten sich die Serienschöpfer weiter an die Buchvorlage, wird es in den nächsten Staffeln um die Brüder Benedict und Collin gehen.