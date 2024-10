Besser als Starfield: Geniales Weltraum-Abenteuer jetzt kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das besser ist als Shattered Space. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 17. Oktober um 17 Uhr.

Diese Woche im Epic Games Store

„Empyrion – Galactic Survival“

Wolltest du schon immer einmal den Weltraum erkunden, aber Starfield und Co. sind nicht ganz dein Style? Dann solltest du diese Woche auf jeden Fall „Empyrion – Galactic Suvival“ ausprobieren. In dieser Weltraum-Sandbox-Experience geht es ums pure Überleben. Das Spiel vereint gekonnt Elemente aus Weltraum-Simulationen, Aufbauspielen, Survival Games und First-Person Shootern. Du kannst überall bauen und den Planeten so nach deinen Wünschen gestalten.

Empyrion ist ursprünglich im Jahr 2020 veröffentlicht worden. Bei Steam hat das Spiel überwiegend positive Bewertungen erhalten und kostet dich normalerweise 20 Euro. Diese Woche kannst du es dir jedoch kostenlos im Epic Games Store sichern.

Empyrion ist ein Weltraum-Survival Game.

„Outliver: Tribulation“

„Outliver: Tribulation“ ist ein gruseliges Horrorspiel, das erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Es vereint afrikanische Mythologie mit Survival-Horror und Souls Elementen. In Outliver tauchst du in die Rolle einer Soldatin ein, die sich in einer übernatürlichen Welt wiederfindet. Du kannst ihr nur entkommen, indem du an einem alten Ritual teilnimmst. Das denkst du zumindest.

Diese Woche kannst du dir Outliver kostenlos im Epic Games Store sichern. Normalerweise kostet dich dieses Spiel etwa 7 Euro. Bei Steam hat das Spiel positive Bewertungen erhalten, doch es scheint, als würden noch nicht viele Leute das Spiel kennen. Nutze also deine Chance, einen Blick ins Spiel zu werfen.

Outliver vereint Horror und afrikanische Mythologie.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Invincible Presents: Atom Eve“

Bei „Atom Eve“ handelt es sich um eine Superhelden-Geschichte, die es in sich hat. Dieses Spiel ist maßgeblich von seiner Story getrieben und sie ist es auch, die Spieler am meisten schätzen. So ist eine der positivsten Eigenschaften dieses Spiels die Tatsache, dass du direkten Einfluss auf die Erzählung nehmen kannst. Denn deine Entscheidungen sind wichtig.

Das Spiel hat im Epic Games Store eine Wertung von 4,3 von 5 Sternen erreicht. Beachte jedoch, dass es offiziell erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Normalerweise kostet dich Atom Eve rund 10 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos verfügbar.

Atom Eve ist ein spannendes Superhelden-Abenteuer.

„Kardboard Kings“

Aktuell befindet sich TCG Card Shop Simulator im Hype. „Kardboard Kings“ ist ein weiteres Spiel, dass das Konzept eines Sammelkartenshops aufgreift. In diesem Spiel kannst du nicht nur deinen Shop verwalten, sondern ebenfalls Karten sammeln, verkaufen und ausstellen. Es ist deine Aufgabe, den Markt stets im Blick zu haben und dich an die Wünsche der Kunden anzupassen. Denn nur so kann dein kleiner Sammelkartenshop am Meer am Leben bleiben.

Kardboard Kings gibt es nächste Woche kostenlos im Epic Games Store. Normalerweise kostet dich das Spiel rund 16 Euro. Bei Steam hat das Spiel eine Wertung von 7 von 10 Sternen erreicht. Viele Spieler sind der Meinung, dass das Spiel den Preis nicht wert ist. Da das Spiel jedoch nächste Woche kostenlos ist, kannst du es dennoch ausprobieren.