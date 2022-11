Beim Tanken bares Geld sparen: Hier bekommst du den Rabatt – aber nur für kurze Zeit

Energie und Kraftstoffe sind in diesem Jahr so teuer wie nie – die Energiekrise lässt grüßen. Nicht nur Zuhause hat man mit steigenden Preisen für Gas und Strom zu kämpfen, sondern Autofahrer auch für explodierende Kosten für Benzin und Diesel. Der Tankrabatt der Bundesregierung ist längst Geschichte. Und dennoch können Autofahrer jetzt wieder bares Geld sparen – und zwar bei Lidl.

Tankrabatt: So kannst du ihn dir bei Lidl sichern

In der App selbst weist Lidl auf eine aktuelle Aktion hin, die Autofahrer angesichts der hohen Spritpreise freuen dürfte. Der Discounter kooperiert erneut mit Shell, sodass du beim Tanken einiges sparen kannst – das aber nur für kurze Zeit. Der Haken: Du bist an die Tankstellen von Shell gebunden. Insgesamt nehmen 1.500 Shell-Tankstellen an der Aktion teil, die du hier aufgelistet einsehen kannst.

Im Detail ist die Aktion außerdem an die Bedingung geknüpft, maximal 70 Liter zu tanken, sodass du pro Liter effektiv 3 Cent sparen kannst. Reizt du das Angebot aus und füllst dein Auto mit 70 Litern Sprit auf, kannst du bis zu 2,10 Euro sparen.

Um von dem Rabatt profitieren zu können, musst du die Android- oder iOS-App von Lidl auf deinem Handy installiert haben. Unter „Aktionen und Rabatte“ findest du die Tankvorteile, die du bei Shell einlösen kannst. Den Gutschein kannst du nach dem Tanken an der Kasse bei Shell vorzeigen und scannen lassen. Wichtig zu wissen ist, dass mitunter nicht jede Shell-Tankstelle bei der Aktion mitmacht. Welche Filialen dabei sind, siehst du ebenfalls in der App. Die Tank-Aktion von Lidl und Shell läuft ab sofort noch bis einschließlich zum 18. Dezember.

Tanken mit Bedacht

Eine Studie ergab erst kürzlich, dass Deutsche im Schnitt deutlich mehr Geld beim Tanken bezahlen müssen, als Autofahrer in anderen europäischen Ländern. Im Schnitt sind es sowohl für Super als auch Diesel mehr als 2 Euro. Neben Tankrabatt-Aktionen wie jener von Lidl helfen beim Geld sparen auch Tank-Apps. Sie zeigen an, an welcher Tankstelle in deiner Stadt welcher Kraftstoff wann am günstigsten ist. Die Top 3 Apps, die dir den besten Benzinpreis anzeigen, haben wir dir in diesem Ratgeber zusammengetragen.