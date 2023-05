Bahn ändert Reservierungsanzeige: Darauf musst du jetzt achten

Eine Reservierung bei der Deutschen Bahn kostet 4,50 Euro pro Strecke. Dabei kannst du bis zu einem Anschlusszug mitreservieren. Familien zahlen für bis zu 5 Personen pauschal 9 Euro. Doch gerade, wenn du alleine und an nicht so stark frequentierten Tagen fährst, kann es mitunter sinnvoll sein, ohne Reservierung zu fahren und das Geld zu sparen. Dann kannst du dich im Zug auf die Suche nach einem freien Platz machen. Doch nicht auf jeden freien Platz darfst du dich in jedem Fall setzen. Denn einige Sitzplätze sind für bestimmte Zielgruppen und Kundengruppen pauschal reserviert. Bei einigen ändert sich jetzt die Anzeige.

Das Bedeuten die verschiedenen Reservierungsanzeigen

So hält die Bahn beispielsweise für Kunden, die mit einem Schwerbehindertenausweis unterwegs sind, einige Plätze in jedem Fernverkehrszug frei. Auf der Reservierungsanzeige ist ein entsprechender Hinweis zu sehen. Kommt ein Fahrgast mit einer Behinderung, so musst du diesen Platz räumen.

Andere Plätze im ICE sind mit „ggf reserviert“ beschriftet. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, warum diese Anzeige erscheint. Zum einen kann es sein, dass die Reservierungen im ganzen Zug aus einem technischen Grund nicht angezeigt werden können. Damit Fahrgäste, die eine gültige Reservierung haben, diese auch wahrnehmen können, zeigt die Bahn diese Anzeige an. Hast du keine Reservierung, hast du keinerlei Gewissheit, ob und wie lange du auf dem Platz sitzen kannst. Sind hingegen an anderen Sitzplätzen konkrete Reservierungen zu sehen, so handelt es sich bei dem „ggf reserviert“-Platz um einen Sitzplatz, der sich noch kurzfristig beispielsweise über eine Hotline reservieren lässt. Jeder ICE hat ein geringes Kontingent für diese Spontanreisenden, die keine Reservierung haben aber kurzfristig noch eine wünschen.

BahnBonus Gold und Platin: Das bedeutet diese Reservierung

Neue Aufkleber an der Reservierungsanzeige der Bahn

Last but not least gibt es die Anzeige BahnBonus Status. Diese hat die Bahn nun ergänzt um Aufkleber mit der Beschriftung BahnBonus Gold und BahnBonus Platin. Diese Plätze, die es in jedem IC und ICE der Bahn gibt, sind freigehalten für Fahrgäste, die die beiden genannten BahnBonus-Stati haben. Es handelt sich also um eine pauschale Reservierung für Statuskunden – in der Regel Vielfahrer. Um BahnBonus Gold zu erreichen, musst du mindestes 2.500 Euro Fahrkarten-Umsatz bei der Deutschen Bahn binnen zwölf Monaten gemacht haben.

Sie können diese Plätze gezielt ansteuern und sich ohne Reservierung einen Sitzplatz sichern. Neuerdings gibt es an den Plätzen auch weitere Aufkleber, die darüber aufklären, dass es sich um reservierte Sitzplätze für diese Kundengruppen handelt. Im klassischen Sinne sind diese Plätze nicht reservierbar, hast du den BahnBonus Status nicht, kann es sein, dass du den Platz räumen musst, wenn ein Fahrgast mit entsprechender Berechtigung kommt. Diese Sitzplätze formierten bis zum vergangenen Jahr unter Bahn.comfort-Sitzplätzen. Mit einem solchen Schriftzug waren die Plätze auch bisher bezeichnet.

Übrigens: Brauchst du eine Sitzplatzreservierung, kann es sich auch lohnen, diese bei einer ausländischen Bahngesellschaft zu buchen. So verlangt beispielsweise die österreichische ÖBB derzeit nur 3 Euro statt 4,50 Euro für eine Reservierung in einem deutschen ICE.