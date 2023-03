AVM: Großes Update für FritzBox und FritzRepeater

Für die FritzBox 7510 bedeutet das Update Zugriff auf 150 neue Features und Verbesserungen. Eine automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Datenratenverteilung im gesamten FritzBox-Netzwerk (Heim- und Gastnetz), VPN mit Wireguard vereinfacht den Aufbau von schnellen und sicheren VPN-Verbindungen und beim Smarthome lassen sich zahlreiche Szenarien und Routinen besser umsetzen. Auch beim WLAN, der Telefonie und dem Zugang per DSL gibt es zahlreiche neue Funktionen. Allerdings: Ein Manko kann das Update nicht beheben: Die FritzBox 7510 hat beim WLAN ausschließlich das 2,4-GHz-Band an Bord, weswegen wir dazu raten, einen anderen Router zu kaufen, wenn WLAN in größerem Stil zum Einsatz kommen soll.

Anders sieht das beim FritzRepeater 3000 ein. Dieser hat sogar drei WLAN-Module an Bord und bekommt nun ebenfalls das Update auf FritzOS 7.50. Dadurch, dass es sich bei dem Modell „nur“ um einen Repeater handelt, kommen viele Funktionen des Updates für das Gerät nicht in Frage. Schließlich kannst du mit dem Repeater nicht telefonieren und auch nicht direkt per DSL oder Kabel online gehen. Er verstärkt nur das Signal der FritzBox, das er wohlweise per Netzwerkkabel oder WLAN bekommt und weiterleitet. Doch vor allem beim WLAN gibt es Verbesserungen.

Da wären als Beispiele die Erkennung sowie automatische Auflösung von Netzwerkschleifen, eine manuelle Konfiguration von WLAN-Kanälen unabhängig von der maximalen Kanalbreite im 5-GHz-Band und die DFS-Wartezeit wird auf Basis des 20-MHz-Kanalrasters. Auch die Interoperabilität mit diversen WLAN-Geräten hat verbessert.

Auch der FritzRepeater 1200 hat dieses Update in dieser Woche bekommen. Alle drei Geräte sind damit nun auf dem Stand von FritzOS 7.50

FritzBox-Updates auch im FritzLabor

Der Weg zu FritzOS 7.50 führt in der Regel über das FritzLabor. Du kannst hier als Beta-Tester die neue Software schon ausprobieren, AVM übernimmt aber keine Gewähr. Aktuelle FritzLabor-Versionen in der Version 7.39, 7.41 oder 7.51 gab es in dieser Woche für FritzBox 6890 LTE, 6850 LTE, 6820 LTE, FritzBox 7590 AX, FritzBox 6590, 6490 Cable und FritzBox 5590 Fiber.