Die FritzBox 7590 war jahrelang das Flaggschiff der FritzBox-Familie für DSL und VDSL-Kunden. Sie steht noch heute in unzähligen Haushalten. Auf dem Markt allerdings spielt sie keine Rolle mehr, da sie mit der FritzBox 7590 AX und jetzt auch mit der FritzBox 7690 sogar schon zwei Nachfolger bekommen hat. Dennoch: Wer sie hat, kann sie weiterhin nutzen und bekommt nun sogar noch neue Funktionen. Übrigens war die 7590 auch eines der letzten Modelle, das noch mit einem S0-Bus für ISDN-Telefone und ISDN-Telefonanlagen ausgerüstet war.

Jetzt also bekommt die FritzBox 7590 das Update auf FritzOS 8.0. Sie ist damit in guter Gesellschaft. Denn nachdem der unmittelbare Nachfolger, die FritzBox 7590 AX, im September der erste Router mit der neuen Firmware war, haben das Update inzwischen mehrere Router erhalten. Darunter sind weitere namhafte und weitverbreitete Modelle. Zu nennen wären beispielsweise die Kabelrouter FritzBox 6660 Cable und 6891 Cable. Oder aber die Glasfaser-Modelle FritzBox 5590 Fiber und 5530 Fiber. Erstaunlicherweise haben sogar Router wie die durchaus betagte FritzBox 4040 das Update schon erhalten.

FritzOS 8.0: Das ist neu

Mit dem kostenlosen Update bekommst du beispielsweise neue grafische Anzeigen über die Auslastung des Internets und WLANs. So sollst du leichter und schneller herausfinden können, welche Geräte in deinem Heimnetzwerk die Leitung am meisten beanspruchen. Auch ermöglicht dir das Update eine bessere Zuordnung der vielen Geräte im Heim- und Gastnetz. So kannst du nun auch Geräten im Gast-WLAN einen eigenen Namen geben. Nutzt du die Smart-Home-Funktionen, so lassen sich nach dem Update mehr Smart-Home-Szenarien einrichten. Für jene, die den VPN-Zugang per Wireguard nutzen, dürfte zudem interessant sein, dass er nun auch für IPv6-Daten zur Verfügung steht.

Solltest du deinen AVM-Router auch zum Telefonieren nutzen, so kannst du per DECT nun fünf statt drei Telefonate parallel nutzen. Das dürfte vor allem für den geschäftlichen Einsatz des Routers interessant sein. Allerdings: Die Funktion gibt es nur für die FritzBox 7590, 7590 AX und 7583.

So kommst du an die neue Firmware

Das neue Betriebssystem in der achten Generation ist ab sofort verfügbar. Hast du die Auto-Update-Funktion aktiviert, so wird dein Router es in den kommenden Tagen automatisch installieren. Zumindest, sofern diese die Modellnummer 7590 trägt. Die Funktion findest du unter System // Update in der linken Navigation der Benutzeroberfläche. Sie erreichst du über deinen Browser im Heimnetzwerk unter „fritz.box“ oder die alternative Adressen: „fritzbox.internal“ und „fritzbox.home.arpa“.