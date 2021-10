Audible gratis: So bekommst du den Streaming-Dienst kostenlos

Bücher immer und überall hören, das garantieren dir Streaming-Dienste, die sich auf Hörbücher spezialisiert haben. So wie Audible. Der Dienst zählt zum Imperium von Amazon. Und genau dort kannst du dir Audible nun gratis sichern. Doch es gibt einen Haken.

Audible gratis: Das ist das Angebot

Anders als bei Spotify oder anderen Musik-Streaming-Diensten hat Audible den Vorteil, viele brandneue Bücher im Repertoire zu haben. Mehr als 400.000 Titel stehen dir in der Bibliothek zur Verfügung, neben Hörbüchern beispielsweise auch Podcasts. Normalerweise kannst du Audible 30 Tage lang ohne weitere Kosten testen. Nun erhöht Amazon den Gratis-Zeitraum auf 60 Tage. Das heißt, du kannst dir den Dienst ganz einfach für knapp zwei Monate sichern und ausprobieren. Die Offerte gilt dieses Mal jedoch nicht für Neukunden, sondern nur für Prime-Kunden.

Nach Ablauf der zwei Gratis-Monaten beziehungsweise 60 Tage, verlängert sich dein Audible-Abo automatisch. Ab dann kostet dich jeder folgende Monat 9,95 Euro. Willst du das umgehen, musst du das Abo noch vor Ablauf dieser 60 Tage kündigen. Einen Monat lang solltest du damit allerdings warten. Denn wenn du kündigst, bevor du das zweite Buch heruntergeladen hast, verfällt das Guthaben.

So funktioniert der Dienst

Audible und Video-on-Demand-Dienste wie Netflix oder Prime Video unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise. Während man mit einem Netflix– oder auch Spotify-Abo jederzeit auf unzählige Filme oder Musikinhalte zugreifen kann, erhalten Audible-Kunden lediglich ein einziges Hörbuch ihrer Wahl pro Monat. Dafür gehört dir das Hörbuch von diesem Punkt an. Selbst, wenn du dein Audible-Abo beendest, kannst du es danach noch jederzeit abrufen und anhören. Das gilt auch für die beiden Aktionsbücher, die verschenkt werden. Sobald du das kostenlose Abonnement abgeschlossen hast, kannst du dir sofort ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Das zweite Audiobuch erhältst du dann einen Monat später.

Parallel zur beschriebenen Aktion bietet Audible einige Bücher auch dauerhaft kostenlos an – und das ohne die Notwendigkeit eines Abonnements. Wenn du also von den Algorithmen als Bestandskunde identifiziert wirst, kannst du dich zum Trost auch in Audibles Gratis-Liste bedienen.

