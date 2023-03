Auch AVM, Hue & Sonos betroffen: Diese App stellt den Betrieb ein

Die Nachricht kam für die Nutzer der Smart-Home-Plattform Home Connect Plus aus heiterem Himmel. Am 30. Juni 2023 werde die Plattform ihren Dienst einstellen, teilte man den Nutzern per E-Mail mit. Dabei war die App mit großen Ambitionen und einem guten Konzept an den Start gegangen. Man wollte Schluss machen mit zig unterschiedlichen Apps, die mitunter zur Bedienung aller smarten Geräte zu Hause notwendig sind. Das Ziel sollte sein, eine Verknüpfung zwischen verschiedenen Herstellern in einer App zu erzielen und so ein smartes Zuhause zu ermöglichen, bei dem die Geräte miteinander kommunizieren können. Das ganze erfolgte über die App und die Cloud-Server von Home Connect Plus. Insbesondere Einsteiger, die sich nicht mit oftmals komplizierten Raspberry PI-Lösungen abmühen wollten, hatte man im Visier.

Keine ernsthaften Alternativen in Sicht

Doch nun das Aus. Ab 1. Juni werde man eine App zur Verfügung stellen, mit der Nutzer sich alle Daten herunterladen können, die sie bereitgestellt oder erstellt haben. Das könnten neben den persönlichen Daten auch eine Liste an Räumen, Automatisierungen und kostenlosen Services sein. Was man mit den Daten dann machen soll, bleibt unklar. Denn vom Anbieter selbst heißt es: „Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass Home Connect Plus Automationen spezifisch für die Home Connect Plus App sind und nicht von einer anderen Smart Home App verwendet werden können.“

Auch eine Empfehlung zu einer Alternative gibt es nicht. Ein vergleichbarer Dienst, Conrad Connect, hatte bereits vor geraumer Zeit die Segel gestrichen. Die einzig halbwegs ähnliche Lösung ist das Smart-Home-System der Telekom, das seit geraumer Zeit ebenfalls auf eine App zur Vernetzung setzt. Allerdings werden hier viele Komponenten nicht unterstützt.

Einstellung aus wirtschaftlichen Gründen

Home Connect Plus hatte zahlreiche Firmen von seinem System überzeugt. Seit der Einführung vor etwas weniger als zwei Jahren konntest du Sonos und AVM genauso miteinander verknüpfen wie Homematic IP, Hue, Somfy, Gardena und Ledvance. Und natürlich waren auch die Haushaltsgeräte von Bosch und Siemens dabei, aus deren Umfeld Home Connect Plus stammt. Die eigene Home Connect-App wird weitergeführt, teilte man mit.

Zu den Gründen der Einstellung heißt es nur, man habe angesichts „der schwierigen wirtschaftlichen Marktlage“ beschlossen, „die Investition in Home Connect Plus nicht fortzusetzen“. Möglich, dass auch die Einführung von Matter eine Rolle bei den Überlegungen spielt. Denn der neue Matter-Standard soll es ermöglichen, verschiedenste Geräte offline miteinander zu vernetzen und so ein smartes Zuhause zu gestalten. Doch aktuell gestaltet sich die Einführung schwieriger als erwartet. Gerade erst hat Hue sein Matter-Update verschoben.