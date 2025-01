Bis zum 7. Januar 2025 war ‚Das Erste‘, das Hauptprogramm der ARD, noch in SD-Qualität auf dem Astra-Satelliten empfangbar. Seitdem ist auf dem Sendeplatz nur noch eine Infotafel zu sehen. Sie verweist auf das HD-Signal des Programms. Die SD-Verbreitung hat die ARD ausnahmslos eingestellt. Aktuell zahlt sie aber noch für den Sendeplatz, schließlich überträgt sie eine Infotafel. Am 31. Januar gibt die ARD den Sendeplatz an den Satellitenbetreiber SES Astra zurück. Ein Nachfolger steht aber schon fest, sodass am 1. Februar ein neues Programm auf dem vermeintlich attraktiven Kanal zu sehen ist.

Dokusat übernimmt Astra-Sendeplatz von „Das Erste“

All jene Satelliten-Nutzer, die ihre Programmliste nach der SD-Abschaltung noch nicht aktualisiert haben, sehen dann statt „Das Erste“ den Kanal „Dokusat“ – ohne dass sie etwas tun müssen. Der Programmanbieter, der zur Berliner Fenseh Gruppe gehört, erhofft sich dadurch natürlich eine Erhöhung der Reichweite. Weiterer positiver Effekt für Dokusat: Die Bildqualität wird besser sein als auf dem bisherigen Übertragungskanal auf dem Astra-Satelliten. Dieser soll bis auf Weiteres bestehen bleiben. Dokusat zeigt Sendungen aus den Bereichen Wissen, Tierwelten, Natur und Gesellschaftsthemen. Rund um die Uhr werden Dokumentationen von ZDF Studios, Spiegel TV und anderen Produzenten gezeigt.

Auch weitere ehemalige TV-Kanäle der ARD werden wohl neue Nutzer finden. So wird beispielsweise nach aktuellem Stand auf dem ehemaligen SD-Kanal vom Bayerischen Rundfunk der Sender Telegold aufgeschaltet. Telegold gehört ebenfalls zur Berliner Fernseh Gruppe. Zu ihr gehören auch die Sender lilo.tv, volksmusik.tv und Deutsches Musik Fernsehen (DMF). Volksmusik.tv hatte seinen Übertragungskanal bereits Anfang des Jahres gewechselt. lilo.tv wiederum hat den Sendebetrieb am 2. Januar ohne Vorankündigung eingestellt.

Nicht alle Sendeplätze sind attraktiv

Weitere Übernahmen von Programmplätzen sind noch nicht bekannt. Auch sind nicht alle attraktiv. So dürfte beispielsweise die Reichweite eines Kanals, auf dem bislang die WDR Lokalstudios Bielefeld Münster gesendet haben, überschaubar sein. Das Risiko hier die ohnehin zumeist wenigen Zuschauer auf dem alten Sendeplatz früher oder später zu verlieren, dürfte zu groß sein.

Ende des Jahres wird das ZDF ebenfalls seine SD-Sendeplätze räumen. Dann werden durch Sender wie 3sat und den Kika in Summe fünf weitere SD-Kanäle frei. Ob sich hier dann ebenfalls Übernahme-Kandidaten finden, wird sich zeigen.

Auch die Privatsender der RTL-Gruppe und der ProSiebenSat1-Gruppe haben sich gegenüber inside digital inzwischen zu einer SD-Abschaltung geäußert. Die hätte zur Folge, dass du die Sender nur noch kostenpflichtig sehen kannst.