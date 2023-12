Apples Pläne für Mac und iPad: Das erwartet dich Anfang 2024

In den vergangenen Jahren hat Apple häufig das Frühjahr genutzt, um neue Hardware vorzustellen. So ist es üblich, dass wir im März ein Event mitverfolgen dürfen. In den ersten Monaten des Jahres 2024 wird man aber offenbar nicht nur das Vision Pro vorstellen. So schreibt der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass Apple neue Macs und iPads mitsamt passendem Zubehör für eine zeitnahe Vorstellung vorbereitet. Dieser Bericht deckt sich mit früheren Meldungen, die ebenfalls auf neue iPads hingewiesen haben.

2024 beginnt mit neuen iPads und Macs

Laut Gurman will Apple die neuen Geräte dazu nutzen, um die zuletzt fallenden Verkaufszahlen der Tablets als auch Macs abzufangen. Bei den Tablets sollen neue Modelle von iPad Air und Pro erscheinen. In beiden Fällen soll es deutliche Unterschiede an der Hardware geben.

Beim iPad Air arbeitet Apple angeblich erstmals daran, eine größere Version mit 12,9-Zoll-Display vorzustellen. Wenn du derzeit an einem großen Tablet interessiert bist, musst du gleich zum Pro-Modell greifen. Das Air wird jedoch günstiger als die Top-Version sein. Damit will Apple mehr Varianten in unterschiedlichen Preisregionen anbieten.

Beim Top-Modell, dem iPad Pro, wird das Unternehmen laut Gurman unter anderem das Display verbessern. Bloomberg bestätigt hier bereits frühere Berichte, dass man OLED einsetzen wird. Im Vergleich zu LED oder Mini-LED erlaubt die Technik ein tieferes Schwarz und lebendigere Farben. OLED wird ausschließlich in den Pro-Tablets zu finden sein. Das High-End-Modell des iPad Pro soll außerdem einen M3-Chip erhalten. Diesen hatte Apple erst vor einigen Wochen im MacBook Pro und iMac vorgestellt.

Passend zu den neuen Tablets plant Apple aber auch neues Zubehör. Dabei handelt es sich um den Apple Pencil und das Magic Keyboard. Die neue Tastatur soll aus Aluminium gefertigt sein, womit das iPad dem Mac noch ähnlicher werden würde. Die Präsentation der neuen iPads soll gegen Ende März 2024 stattfinden. Zeitgleich sollen auch iOS und iPadOS 17.4 erscheinen.

Während wir beim iPad größere Änderungen erwarten dürfen, wird es beim neuen Mac offenbar nur ein vergleichsweise kleines Upgrade geben. So sollen Anfang 2025 aktualisierte Varianten des MacBook Air im 13- und 15-Zoll-Format erscheinen, welche mit dem M3-SoC ausgestattet sind.

Dieser Schritt ist nicht überraschend, da Apple das aktuelle Design erst im Jahr 2022 vorgestellt hatte. Das 15-Zoll-Modell folgte in den vergangenen Monaten.

Laut Gurman entwickelt Apple die neuen MacBooks parallel zu macOS 14.3. Das Software-Update soll jedoch bereits Ende Januar oder Anfang Februar erscheinen. Auf die beiden Air-Modelle müssen wir jedoch noch bis März warten. Zum Mac mini, Mac Studio oder Mac Pro machte Gurman in seinem aktuellen Berichte keine Angaben.