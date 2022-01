Apple-Zubehör von XLayer: Mit dieser Ladestation lädst du bis zu drei Apple-Geräte gleichzeitig

Endlich sieht der Schreibtisch aufgeräumt aus und du kannst dein Apple-Zubehör und iPhone kabellos aufladen. Denn: Mit der XLayer 3-in-1-Powerstation lädst du bis zu drei Apple-Geräte gleichzeitig auf – und benötigst so insgesamt nur ein an die Powerstation angepasstes Kabel. Doch das Ladegerät ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch sehr ansprechend. Anstatt alle Geräte und Kabel kreuz und quer auf dem Schreib- oder Nachttisch herumliegen zu haben, bringt das XLayer-Ladegerät Ordnung in dein Zuhause. Bei der Powerstation handelt es sich um eine Station mit Platz für iPhone, Apple Watch und AirPods. Sie ist erhältlich in den Farben Schwarz-Silber und Weiß-Silber.

Elegant und praktisch: XLayer Powerstation lädt iPhone, Apple Watch und Airpods

Das XLayer 3-in-1 Desktop-Ladegerät besteht aus einem wahlweise schwarzen oder weißen Sockel und einem Silber-glänzenden (verchromten) Arm. An jeder Seite befinden sich zwei magnetische Ladestellen. Die eine Ladestelle ist für alle iPhone-Modelle ab der zwölften Generation konzipiert, die mit MagSafe kompatibel sind. Hier hält dein iPhone im Hoch- oder Querformat magnetisch und lädt kabellos auf. An der anderen Seite des Arms befindet sich eine kleinere Ladestelle, über welche du zeitgleich eine Apple Watch induktiv aufladen kannst.

Die Magneten an der XLayer-Powerstation halten deine Geräte sicher in Position und ermöglichen ein durchgängiges Laden ohne Störungen und Verrutschen. Eine dritte Ladefläche befindet sich in einer leichten Vertiefung im Sockel. Hierüber lassen sich AirPods durch Auflegen ganz einfach mit Strom versorgen.

So lädst du deine Apple-Geräte schnell und kabellos

Die stilvolle 3-in-1-Powerstation von XLayer steckst du mit nur einem mitgelieferten USB-C-Kabel in das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene USB-C-Ladegerät mit 20 Watt und Power Delivery. Einbußen in puncto Ladegeschwindigkeit brauchst du daher nicht befürchten. Außerdem hilfreich: Eine integrierte LED-Leuchte zeigt dir den Ladestatus deines iPhones an.

Mit der XLayer 3-in-1-Powerstation verabschiedest du dich endgültig von lästigem Kabelsalat und verpasst deiner Wohnung oder deinem Büro ein weiteres schickes Accessoire. Die elegante Ladestation lässt sich gut auf den Schreibtisch zu Hause beziehungsweise im Büro stellen – oder zum Beispiel auf einen Nachttisch oder Beistelltisch neben dem Sofa.