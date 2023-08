Apple Watch X: Gravierende Veränderung zum Jubiläum

Veränderungen wie der Wechsel von Lightning zu USB-C bedeuten viele iPhone-Besitzer Frust. Nach mehr als 10 Jahren werden die angehäuften Kabel auf einen Schlag überflüssig. Gleichzeitig musst du Geld ausgeben, um all diese auszutauschen. Ein ähnlicher Effekt war der Wegfall des Kopfhöreranschlusses im iPhone 7 – auch wenn du weiterhin einen Adapter nutzen kannst. Einem Bericht des üblicherweise gut informierten Bloomberg-Reporters Mark Gurman könnte dir eine derartige Veränderung mit der Apple Watch X bevorstehen.

Apple Watch X: Große Veränderungen zum 10-jährigen Jubiläum

Der wöchentliche Newsletter von Gurman befasst sich in der aktuellen Ausgabe mit der Smartwatch von Apple. Wie von vielen Seiten erwartet, wird sich in diesem Jahr mit der Series 9 und Ultra 2 nicht viel verändern. Der Prozessor soll wieder einmal etwas schneller werden. Gleichzeitig ist die Rede von neuen Farben. Einen großen Sprung soll es erst mit der Apple Watch X geben.

Laut Gurman arbeitet Apple an diversen Veränderungen für das kommende Modell. Neben der eigentlichen Smartwatch überlegen die Manager des Unternehmens außerdem, ob man sich von den alljährlichen kleinen Upgrades verabschieden soll. Ähnliches ist bereits beim iPad der Fall. Die verschiedenen Tablets werden hier erst nach rund 18 Monaten überarbeitet.

Für normale Kunden gibt es selten Gründe, jährlich eine neue Smartwatch zu kaufen. Die Unterschiede waren in den vergangenen Jahren nur minimal. Eine Ausnahme war die Präsentation des vollständig neuen Modells: die Apple Watch Ultra.

Zum zehnten Geburtstag der eigenen Smartwatch arbeitet Apple jedoch an großen Plänen. Es ist dabei noch nicht ganz klar, wann diese „Apple Watch X“ erscheinen wird. Grund dafür ist die Vorstellung des ersten Modells. Sie wurde erstmals im Jahr 2014 gezeigt, der Verkauf begann jedoch erst 2015. Es könnte also entweder im Jahr 2024 oder 2025 so weit sein.

Frustrierende Veränderung für Sammler von Armbändern

Laut Gurman arbeiten die Designer an einem dünneren Gehäuse für die Apple Watch X. Gleichzeitig prüfen sie aber auch Veränderungen für die Armbänder. Seit der ersten Smartwatch setzt Apple hier auf einen Mechanismus, bei dem du das Band in das Gehäuse einschiebst, wo es dann mittig einrastet.

Wie Gurman in Berufung auf Personen, die an der neuen Apple Watch arbeiten, berichtet, nimmt diese Mechanik viel Platz in Anspruch. Diesen könnte man stattdessen mit einem größeren Akku oder anderen Bauteilen füllen.

Als Ersatz für die aktuelle Bandmechanik arbeiten Apples Ingenieure an einem magnetischen System für die Befestigung zukünftiger Armbänder. Alte Bänder wären aufgrund dieser grundlegenden Veränderung der Smartwatch auf einen Schlag unbrauchbar. Es ist aber derzeit noch nicht sicher, ob die neue Technik Teil der Apple Watch X sein wird.

Zu den weiteren Neuheiten für die kommende Apple Watch soll der Einsatz von microLED-Displays gehören. Laut Gurman soll diese Technik bessere Farben und Klarheit bieten als die aktuellen OLED-Bildschirme. Gleichzeitig sollen auch Sensoren für die Messung des Blutdrucks vorhanden sein.