Apple Watch mit neuen Features: So lange musst du noch auf sie warten

Apples Entwicklerkonferenz WWDC naht mit großen Schritten. Teil der Präsentation wird dabei aller Voraussicht nach nicht nur iOS 16 sein, sondern auch watchOS 9. Das Betriebssystem für die Apple Watch soll schon in einigen Wochen hilfreiche Verbesserungen bringen. Apple-Insider Mark Gurman hat für Bloomberg aber noch einige weitere Erweiterungen in Aussicht gestellt, die angeblich erst in einigen Jahren Bestandteil der Smartwatch sein sollen.

watchOS 9: Diese Verbesserungen stehen in den Startlöchern

Eines der möglichen neuen Features von watchOS 9 soll die Verbesserung der Erkennung des Vorhofflimmerns sein. Hier soll die Uhr berechnen können, wie lange ein Nutzer unter AFib gelitten hat.

Des Weiteren plant Apple angeblich die sogenannte Gangreserve der Smartwatch zu erweitern. Bislang zeigt die Apple Watch in diesem Zustand lediglich die Uhrzeit an. In Zukunft kannst du dann möglicherweise weitere Apps und Funktionen nutzen, wenn deine Uhr im Stromsparmodus läuft.

Apple plant außerdem ein Update vieler der bereits existierenden Zifferblätter, die mit aktuellen Modellen der Apple Watch ausgeliefert werden. Für Fitness-Fans soll es erneut weitere Aktivitäten geben, die du in den Workouts auswählen kannst. Obendrein soll die Watch hier auch neue Metriken anzeigen, während ein Workout läuft.

Warten auf neue Sensoren geht weiter

Schlechter sieht es hingegen für neue Sensoren in der Apple Watch aus. Schon seit langer Zeit gibt es beispielsweise Gerüchte, dass Apple die Messung von Blutdruck und Blutzucker in die Smartwatch integrieren will. Die Blutdruckmessung soll laut Bloomberg nun frühestens im Jahr 2024 erscheinen. Für die Messung des Blutzuckers könnte es noch länger dauern. Gurman spricht lediglich davon, dass Apple von dem Feature noch mehrere Jahre entfernt ist.

Eine Messung der Körpertemperatur könnte hingegen schon früher ermöglicht werden. Der entsprechende Sensor könnte schon in diesem Jahr Teil der Apple Watch Series 8 sein. Laut dem Bericht soll es zunächst zur Planung der Fertilität genutzt werden. Erst zukünftige Version der Smartwatch sollen dann feststellen können, ob der Nutzer eine zu hohe Körpertemperatur hat. Die Anzeige einer konkreten Temperatur sei jedoch unwahrscheinlich.