Apple kündigt neue iPhone-Features an: Diese Helfer sollen schon bald dein Leben verändern

Anfang Juni findet bekanntlich Apples Entwicklerkonferenz WWDC statt. Diese nutzt der iPhone-Hersteller seit langer Zeit zur Vorstellung der kommenden Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch. Doch für viele der neuen Features bleibt im Rahmen der Keynote nicht genug Zeit. Daher hat Apple sich nun dazu entschieden, wieder einmal erste kommende Funktionen bereits einige Wochen im Voraus hervorzuheben. Im aktuellen Fall kündigte das Unternehmen eine Reihe von hilfreichen Bedienungshilfen an, die das Leben mit iPhone und Apple Watch einfacher machen sollen.

Neue Bedienungshilfen für iPhone und Apple Watch

Statt die hilfreichen Features in einer Fußnote Anfang Juni anzukündigen, nutzt Apple die Zeit vor der WWDC, um diverse Neuheiten in einer eigenen Pressemitteilung hervorzuheben. Die erste neue Funktion richtet sich insbesondere an blinde und sehbehinderte Nutzer.

Eine neuartige Türerkennung innerhalb der Lupe-App – siehe Titelbild – ist in der Lage, den Zustand einer Tür zu erkennen. Dies umfasst beispielsweise, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Darüber hinaus kann die Bedienungshilfe auf iPhone oder iPad erkennen, wie sich eine Tür öffnen lässt. Das System unterscheidet dabei, ob die Tür durch Drücken, Drehen eines Knopfes oder Ziehen an einem Griff geöffnet werden kann. Hinzukommt die Erkennung von Zeichen und Symbolen rund um die Tür. All dies findet direkt auf dem Gerät statt.

„Apple Watch Mirroring“ erlaubt die Steuerung der Apple Watch von dem gekoppelten iPhone

Eine weitere Neuheit ist das sogenannte „Apple Watch Mirroring“. Mit dieser Bedienungshilfe will Apple den Besitzern einer Smartwatch es erlauben, die Apple Watch über das gekoppelte iPhone fernzusteuern. Damit lassen sich die Apps auf der Watch auf dem Smartphone steuern. Dieses Feature richtet sich laut dem Unternehmen an Menschen mit körperlichen und motorischen Einschränkungen.

Neue „Quick Actions“ auf der Apple Watch sollen außerdem die Steuerung wichtiger Funktionen erleichtern. So kann man beispielsweise durch zweifaches Zusammendrücken der Finger einen Anruf annehmen oder beenden oder einen Workout starten, pausieren oder fortsetzen.

Live-Untertitel auf iPhone, iPad und Mac

Die letzte große Neuheit ist die Einführung von Live-Untertiteln. Audioinhalte werden hierbei von der Bedienungshilfe auf dem iPhone, iPad oder Mac automatisch transkribiert. Apple nennt hier als Beispiel Telefonate, FaceTime-Anrufe, Videokonferenz, Social Media-App oder allgemeine Medieninhalte. Die Schriftgröße kann hier angepasst werden, um das Lesen zu erleichtern.

Live-Untertitel in einem Video-Anruf

Bei der Nutzung von Live-Untertiteln in Anrufen auf dem Mac kannst du deine Antwort auch eintippen. Sie wird dann für die anderen Gesprächsteilnehmer laut ausgesprochen. Auch hier geschieht die Erzeugung der Live-Untertitel direkt auf dem Gerät.

Neben diesen großen Neuheiten hat Apple auch bereits diverse kleinere Updates angekündigt. So sollen die Bücher-App beispielsweise neue Designs und Anpassungsoptionen bieten. Diese beinhalten etwa das „Anzeigen von Text in Fettschrift und das Anpassen von Zeilen-, Zeichen- und Wortabständen, um ein noch zugänglicheres Leseerlebnis zu ermöglichen“.