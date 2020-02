Apple iPhone SE 2 oder iPhone 9 - Das Rätsel scheint gelöst

Zum neuen Smartphone von Apple ist schon vieles bekannt, oder scheint zumindest sehr sicher. Das neue iPhone wird den aktuellen Top-Prozessor in sich tragen, ein 4,7-Zoll-Display sein Eigen nennen und mit einer einzelnen Kamera ausgestattet sein. Des Weiteren ist der Marktstart des iPhone SE 2 – oder iPhone 9 – so gut wie sicher und beim Design sind sich Experten wie auch Analysten einig. Fragen sind dennoch offen: Wie heißt das neue Apple iPhone – iPhone SE2 oder iPhone 9?

Apple iPhone SE2 schlägt iPhone 9

Die Frage nach dem Namen stellt sich beim kostengünstigen iPhone immer wieder. Apple hat es auch schon des Öfteren umbenannt oder neue Nomenklaturen eingeführt, die sich zwar an den normalen Namen angelehnt haben, aber dennoch nicht immer ganz konsistent waren. In der aktuellen Situation weist der Zeiger in Richtung iPhone SE 2. So zumindest nennen erste Zubehöranbieter das neue Smartphone von Apple. Der Hüllenhersteller Totalee zeigt zudem seine Hülle und damit das Design des iPhone SE 2 schon jetzt.

Der Zubehöranbieter bestätigt mir den Renderbildern die bisherigen Gerüchte. So ist eine einzelne Kamera auf dem Rücken zu sehen. Die Designsprache lehnt sich stark an der des iPhone 8 an und ist somit ein Rückschritt, nachdem Apple seit dem iPhone X auf ein mit Notch ausgestattetes neues Design baut.

Fragt man Googles Trend-Tool, und würde Apple sich davon beeinflussen lassen, ist die Lage übrigens in die andere Richtung klar: Deutlich mehr Menschen suchen nach einem iPhone 9. Das gilt auch für die Zeit nach dem iPhone X, als das 9er aus der Nomenklatur ja eigentlich schon rausgeflogen war.

Marktstart des iPhone SE 2

Mit dem neuen iPhone 9 alias iPhone SE 2 wird Apple versuchen, an dem Erfolg des iPhone SE anzuknüpfen. Das wurde im März 2016 vorgestellt und war wegen des vergleichsweise günstigen Preises beliebt. Dazu kam der kompakte 4-Zoll-Bildschirm und die Performance des iPhone 6S.

Einige Quellen zeugen davon, dass die Zulieferer von Apple mit der Montage des kostengünstigen iPhones bereits im Februar beginnen. Einem Marktstart im März dürfte demnach nichts mehr im Wege stehen. Damit verblassen Gerüchte, die besagten, dass Apple seine gesamte Riege an iPhones des Jahres 2020 im Herbst auf einen Schlag vorstellen will, obwohl genau das Vorgehen die Regel bei Apple ist.