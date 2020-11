Aktuell beschweren sich viele Nutzer in einem Apple–Forum über Display-Probleme bei ihren neuen iPhones. Wie es heißt, haben mehrere Modelle einen deutlich sichtbaren Grünstich im Panel. Das betrifft nicht nur das iPhone 12, sondern auch iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max und die Mini-Edition. Der Grünstich tritt laut den Nutzern vor allem dann auf, wenn die Display-Helligkeit höher oder niedriger gestellt wird. Daraufhin flackert das Panel grünlich. Auf dem iPhone 12 Pro, das der Redaktion vorliegt, kann das Problem indes nicht nachvollzogen werden.

Das Magazin MacRumors will indes in Erfahrung gebracht haben, dass Apple Technikern mitgeteilt haben soll, die betroffenen iPhones nicht zu reparieren. Stattdessen sollten Kunden Updates installieren, was laut MacRumors auf eine Softwareseitige Lösung des Display-Problems schließen lässt. Genauere Hinweise zur Fehlerbehebung gibt es nicht. Das farblich nicht korrekt eingestellte Display taucht beim iPhone 12 nicht das erste Mal auf. Auch die vorherige Generation rund um das iPhone 11 musste mit einem grünstichigen Display kämpfen. Apple rollte zwecks Behebung ebenfalls ein Update aus.

Doch das farblich inkorrekte Display ist nicht das einzige Problem, mit dem die neuen iPhone-12-Smartphones zurechtkommen müssen. Nutzer ärgerten sich bereits über deutliche SMS-Probleme: Entweder, die Kurznachrichten kamen nicht auf den betroffenen Geräten an oder einzelne Chats gingen verloren.

Hinzu kommt eine starke Empfindlichkeit des Gehäuses – eine Tücke, die jedes Smartphone mit Glaselementen mit sich bringt. Vermehrt kam es zu Sprüngen in der Glas-Abdeckung rund um die Hauptkamera der iPhones, ohne das Unfälle oder Gewalteinwirkungen vorangegangen waren.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.



I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs