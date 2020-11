iPhone 12 (Pro) sorgt bei Nutzern für Frust und Ärger

Viele Apple-Fans rund um den Erdball warten schon sehnsüchtig darauf, dass sie endlich ihr neues iPhone in den Händen halten dürfen. Die neuen Modelle aus den ersten Vorbestellungen werden in diesen Tagen ausgeliefert und dürften vielerorts für pure Glückseligkeit sorgen. Und auch für Apple selbst ist der Verkaufsstart wichtig. Denn nach den eher mauen iPhone-Verkaufszahlen im dritten Quartal dürfte sich das Weihnachtsquartal für Apple aller Voraussicht nach wieder zu einem Erfolg entwickeln. Doch jetzt zeichnen sich wenig erfreuliche Nachrichten rund um die neue iPhone-12-Generation ab.

iPhone 12 ist sehr empfindlich

So berichten verschiedene Nutzer in den USA, dass vor allem das iPhone 12 Pro sehr empfindlich für Kratzer sei. Tech-Journalist Max Weinbach will sogar beobachtet haben, dass sich auf der Rückseite seines neuen iPhone 12 Pro rund um die Kamera-Objektive ein Sprung in der Glas-Abdeckung entwickelte. Und das ohne dass das Gerät zu Boden fiel oder sonderlich hart auf dem Tisch abgelegt wurde. „Es brach einfach so. Das ist verrückt“, ließ Weinbach seine Follower bei Twitter wissen.

Und jetzt das: Ein SMS-Problem

Doch nicht nur die Hardware selbst bereitet Nutzern Probleme. In den offiziellen Apple-Support-Foren ist auch davon zu lesen, dass Nutzer des iPhone 12 (Pro) Schwierigkeiten mit dem Empfang von SMS haben. Nachdem eine Apple-Nutzerin davon berichtet hatte, dass sie in einem SMS-Gruppen-Chat einzelne Nachrichten vermisse, sprangen ihr viele andere iPhone-12-(Pro)-Nutzer zur Seite. Auch sie beobachteten derartige Probleme auf ihren neuen Smartphones – nicht nur in Gruppen-Chats, sondern auch mit einzelnen Nachrichten. Andere Nutzer berichten, dass sie die SMS zwar empfangen können, aber keine Benachrichtigung mehr erhalten, wenn eine neue Kurznachricht auf ihrem neuen iPhone eingeht.

Nun könnte man argumentieren, dass SMS in der Gegenwart nicht mehr sonderlich wichtig sind. Der Nachrichtenaustausch zwischen Freunden oder Arbeitskollegen erfolgt ja (auch) über App-Dienste wie WhatsApp oder den Facebook Messenger. Doch das wäre etwas zu kurz gedacht. Denn SMS spielen in vielen Situationen des Alltags durchaus noch eine wichtige Rolle.

SMS bleiben wichtig

Zum Beispiel beim Online-Banking. Nämlich dann, wenn es darum geht, eine SMS-TAN zu empfangen, ist der Austausch von Kurznachrichten auf dem iPhone von Bedeutung. Oder im Zuge von anderen Verifikationsverfahren. Etwa, wenn mithilfe von SMS und einem darin verschickten Code die Identität eines Nutzers überprüft werden soll. Zum Teil ist auch ein Login auf Webseiten nur mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung samt per Kurzmitteilung verschickten Login-Code möglich.

Von Apple selbst gibt es aktuell noch keine Stellungnahme zu dem Problem. Der US-Konzern ist aber bekannt dafür, schnell mit einem Update zu reagieren, wenn (zu) viele Nutzer von einem Software-Problem betroffen sind. Und das scheint bei dem SMS-Problem durchaus angebracht zu sein. Denn von den Problemen berichten die Nutzer verschiedener amerikanischer Mobilfunk-Netzbetreiber. Aus anderen Ländern liegen aktuell noch keine Fehlermeldungen rund um den SMS-Empfang vor.