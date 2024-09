Apple-Event im Oktober: Diese Neuheiten erwarten dich

Das September-Event hat bei Apple feste Tradition. Etwas unwahrscheinlicher sieht es mit den Präsentationen im Oktober aus. Ein Blick auf die vergangenen 10 Jahre zeigt jedoch, dass es nicht komplett abwegig ist. Das zweite Event im Herbst nutzt der iPhone-Hersteller üblicherweise zur Präsentation neuer iPads und neuer Macs. Ähnliches deutet sich erneut im Jahr 2024 an. So schrieb etwa Bloombergs Mark Gurman, dass das Unternehmen schon bald ein weiteres Mal Medienvertreter, VIPs und Influencer nach Cupertino einladen wird.

Diese Neuheiten erwarten uns im nächsten Apple-Event

Wie bereits angesprochen, nutzt Apple im Oktober gerne die Gelegenheit, die iPads und Macs zu aktualisieren. Die diesjährigen Gerüchte sprechen ebenfalls genau von diesen beiden Produktfamilien. Die größeren Neuheiten erwarten jedoch beim Mac, da man erst vor einigen Monaten das iPad Pro und Air erneuert hatte.

Es bleiben beim iPad also nach aktuellem Stand nur noch das iPad mini und das Standard-Tablet ohne jegliche Namenserweiterung. Letzteres könnte im Oktober dann in der mittlerweile 11. Generation das Tageslicht erblicken. Gerüchte aus Lieferantenkreisen sprechen jedoch davon, dass die dazugehörige Display-Produktion erst im Oktober beginnen soll. Apple könnte das Tablet also mit einem späteren Liefertermin ankündigen. Wirklich konkrete Details sind zu diesem Modell jedoch nicht bekannt.

Äußerlich soll sich Apples neues MacBook Pro mit M4-Chip nicht von dem hier gezeigten M3-Modell unterscheiden

Etwas besser sieht es beim iPad mini aus. Hier plant Apple angeblich Verbesserungen für den Prozessor, hinsichtlich der Kameras und vor allem beim Display. Das im September 2021 vorgestellte Modell hat einen unschönen Effekt, den du vor allem im Porträtmodus beim schnellen Scrollen von Texten sehen kannst. Die Inhalte “zerreißen” hier in der Mitte des Displays.

Neue Macs mit M4-Chip

Mac-Fans dürfen sich noch mehr auf die kommenden Neuheiten freuen. Nachdem Apple den M4-Chip beim iPad Pro eingeführt hat, könnte schon in wenigen Wochen auch ein Großteil der Mac-Familie mit dem SoC ausgeliefert werden. Zu den Modellen, die noch im Jahr 2024 aktualisiert werden sollen, gehört das MacBook Pro, der Mac mini und der iMac. Erst im nächsten Jahr folgen Gerüchten zufolge die Updates für MacBook Air, Mac Studio und Mac Pro.

Beim MacBook Pro und iMac wird es in diesem Jahr angeblich keine Designänderungen geben. Die wirklichen Neuerungen stecken also wohl primär im Inneren. Das bedeutet, dass die aktuellen M3-Chips schlicht mit M4-Varianten ersetzt werden. Passend zum iMac erhoffen sich allerdings viele Beobachter, dass Apple seine Peripherie endlich mit USB-C ausstattet. Der Lightning-Port an Tastatur, Trackpad und Maus hat sich den Ruhestand verdient.

Freunde des Mac mini dürfen hingegen auf ein neues Design hoffen. Das letzte Redesign gab es im Jahr 2010. Angeblich sollen hier erneut Modelle mit M4 und M4 Pro zur Auswahl stehen. Das Gehäuse soll jedoch dem Apple TV ähneln und sogar in ähnlichen Dimensionen erhältlich sein. Erst kürzlich war durchgesickert, dass der iPhone-Hersteller mindestens eine Variante mit fünf USB-C-Ports plant. Die USB-A-Anschlüsse könnten also hier der Vergangenheit angehören.

Apple-Neuvorstellungen im Oktober: ja, aber wann?

Wann genau das nächste Apple-Event folgt, ist bislang unbekannt. Ein Blick auf die vergangenen Termine gibt jedoch einen Hinweis auf die Präferenz des Unternehmens. Mit Ausnahme des iPhone-Events im Corona-Jahr 2020 fanden die Präsentationen in der zweiten Monatshälfte statt. Es ist natürlich auch denkbar, dass Tim Cook und Co. vollständig auf Pressemitteilungen setzen und kein virtuelles Event stattfindet.