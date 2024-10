Apple iPad Mini 7 vorgestellt: Das bietet der Kraftzwerg

Im Jahr 2024 ist es keine Überraschung, dass künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle auch beim neuen Apple iPad Mini 7 spielt. Doch was genau hat sich gegenüber dem Vorgänger verändert? Der erste große Punkt – das Design. Hier hat Apple sich auf bewährte Elemente konzentriert. Das 8,3-Zoll große „Liquid Retina“-Display bleibt unverändert, ist aber jetzt mit dem Apple Pencil steuerbar. Hier gibt es, wie auch beim Gehäuse, also keine großen Änderungen. Dafür gibt es aber neue Farbvarianten. Neben dem klassischen Spacegrau und Starlight kannst du jetzt auch zwischen den frischen Farben Lila und Blau wählen.

Neuer Prozessor und KI-Features von Apple

Unter der Haube erwartet dich der A17 Pro-Chip, der auch im iPhone 15 Pro zum Einsatz kommt. Was bedeutet das für dich? Zunächst einmal eine Leistungssteigerung: Dank des neuen SoCs kannst du mit einer 30-prozentigen Verbesserung der CPU-Leistung und einer 25-prozentigen Steigerung der GPU-Leistung rechnen. Auch die neuronale Engine hat sich erheblich verbessert und ist jetzt doppelt so schnell wie zuvor. Die Leistungssteigerungen beziehen sich dabei auf das Apple iPad Mini aus dem Jahr 2021. Apple gibt zudem an, dass die 12-MP-Kamera auf der Rückseite verbessert wurde und KI für die Szenenerkennung nutzt, während die 12-MP-Kamera auf der Vorderseite in die Mitte gerückt wurde.

Die neuen KI-Features, die mit dem kommenden Update auf iPadOS 18.1 einhergehen, bieten dir einige spannende Tools. Ob das neue Mini-iPad schon damit ausgeliefert wird, ist derweil aber noch nicht bekannt:

Schreibwerkzeuge: Die KI kann deine Texte in verschiedenen Stilen zusammenfassen, Korrektur lesen oder umschreiben

Die KI kann deine Texte in verschiedenen Stilen zusammenfassen, Korrektur lesen oder umschreiben Clean-Up-Tool: Entfernt unerwünschte Objekte aus deinen Fotos oder hebt wichtige Details hervor

Entfernt unerwünschte Objekte aus deinen Fotos oder hebt wichtige Details hervor Intelligentes Siri: Der überarbeitete Sprachassistent versteht jetzt auch schriftliche Eingaben besser und kann dir zusammenhängende Antworten liefern.

Apple iPad Mini 7 mit Apple Pencil

Konnektivität und Speicheroptionen

Doch nicht nur KI und mehr Power bringt die neue Ausstattung mit. Das Apple iPad Mini 7 verfügt über Wi-Fi 6E für schnelle Internetverbindungen und einen USB-C-Anschluss, der Datenübertragungen von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Das ist eine verdoppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu seinem Vorgängermodell. Zudem gibt es jetzt auch die Möglichkeit, bis zu 512 GB Speicherplatz zu wählen – die Basiskonfiguration startet bei 128 GB.

Preis und Verfügbarkeit des iPad Mini 7

Der Preis des iPad Mini 7 ist auf 599 Euro gestiegen, das günstigste Modell mit Mobilfunkanschluss liegt bei 769 Euro. Wer mehr Speicher braucht, muss wieder kräftig drauflegen. Die 256 GB-Version ohne Mobilfunk kostet schon 729 Euro. Mit 5G-Konnektivität steigt der Preis weiter auf 899 Euro. Willst du die größte Speicherkapazität liegst du mit 979 für die WLAN-Version und 1.149 Euro schon deutlich über den Einstiegspreisen. Vorbestellungen sind bereits möglich, die Auslieferung startet am 23. Oktober.