Apple erhöht Preise: Millionen iPhone-Nutzer betroffen

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen an der Preisschraube des iPhone 14 gedreht. Wenig später folgte dann eine Preiserhöhung für den Musikdienst, TV+ und Apple One. Nun gehen Erhöhungen in die nächste Runde. Wie unter anderem 9to5Mac aufgefallen war, hat der iPhone-Hersteller in vielen Regionen auch die Kosten für iCloud+ erhöht. Für Nutzer in Großbritannien sind es laut der Seite beispielsweise rund 25 Prozent mehr.

iCloud-Speicher wird teurer: Apple erhöht Preise

Jede Apple ID beinhaltet weiterhin standardmäßig lediglich 5 GB an kostenlosem Speicher. Diesen kannst du beispielsweise für Fotos und sonstige Daten nutzen, die du online in iCloud speichern willst. Gegen einen Aufpreis kannst du den Speicher erweitern. Damit ist es dir zum Beispiel möglich, umfangreichere Backups deiner Geräte aufzubewahren.

Apple bietet hierzu drei Erweiterungen an. iCloud+ beinhaltet entweder 50 GB, 200 GB oder 2 TB. Die Kosten für diese optionale Erweiterung hat das Unternehmen nun erhöht. iCloud+ beinhaltet außerdem Features wie Private Relay für sichereres Surfen und HomeKit Secure Video für deine Kameras.

Nutzer einer deutschen Apple ID können bislang jedoch aufatmen. Während viele unserer europäischen Nachbarn bald mehr bezahlen müssen, bleiben die Euro-Preise vorerst stabil. Nicht so gut sieht es jedoch unter anderem in Polen, Schweden, der Türkei oder eben Großbritannien aus.

So teuer wird es

Die Preise auf der Insel steigen beispielsweise wie oben erwähnt um rund 25 Prozent. So verlangt Apple für 50 GB nicht länger 0,79 £/Monat, sondern ab sofort 0,99 £/Monat. 200 GB kosten 2,99 £ statt zuvor 2,49 £ im Monat. Für 2 TB werden ab sofort 8,99 £/Monat fällig, bislang waren es 6,99 £/Monat.

Ob und wann Apple auch an den Euro-Preisen für deutsche iCloud-Nutzer dreht, ist nicht bekannt. Der Kurs im Vergleich zum US-Dollar hat sich seit den Erhöhungen im vergangenen Jahr wieder „normalisiert“. Es ist also möglich, dass der iPhone-Hersteller zunächst keine Preisänderungen geplant hat.