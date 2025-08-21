Android-Handys bekommen neue スーパークラフト

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Man kennt das: Auf Instagram stolpert man über ein spanisches Meme, das man nicht kapiert. Oder man hängt in einem Forum fest, wo alle auf Koreanisch diskutieren. Normalerweise heißt das: Text kopieren, App wechseln, einfügen, warten. Nervig. Doch das ändert sich bald auf Android-Handys.
Android-Handy
Android-Handys bekommen neue スーパークラフトBildquelle: Blasius Kawalkowski / inside digital
  • Teilen

Bislang war das Übersetzen auf Android-Handys mit Circle to Search schon praktisch. Einkreisen, auf „Übersetzen“ tippen, fertig. Aber eben immer nur Stück für Stück. Wer mehr wollte – etwa einen ganzen Artikel oder gar ein Video verstehen –, musste sich mit halben Lösungen zufriedengeben.

Android-Handys werden zu Live-Übersetzern

Das ändert sich jetzt. In einer Beta-Version der Google-App ist die Funktion „Live Translate“ aufgetaucht. Live Translate taucht als eigener Button im Circle-to-Search-Menü auf dem Android-Smartphone. Tippt man drauf, kann man den ganzen Bildschirm oder eine App für die Übersetzung auswählen. Danach läuft die Magie im Hintergrund: Inhalte werden in Echtzeit in die eingestellte Hauptsprache des Geräts übersetzt.

Spotify: Diese kostenlose Alternative gibt es schon seit 2022

Dazu gibt’s Effekte: ein leuchtender Farbverlauf am Bildschirmrand – fast wie Siri auf dem iPhone – und ein kleines Widget mit Schaltern für Steuerung und klassische Textübersetzung. Praktisch, weil man sofort sieht, dass das Feature aktiv ist. Das Beste: Es funktioniert nicht nur bei statischen Texten, sondern auch bei Videos, Clips, Untertiteln. Ein Klick, und plötzlich versteht man das japanische YouTube-Tutorial, das vorher wie Rauschen wirkte.

Wann kommt die Superkraft?

Bisher konnten vor allem Pixel-Nutzer und Besitzer neuerer Galaxy-Smartphones mit Android 15 von Googles Übersetzungs-Features profitieren – teilweise sogar in Verbindung mit Gemini. Mit dem Update wird Circle to Search jedoch zur Übersetzungsmaschine für deutlich mehr Geräte. Barrierefreiheit, Produktivität, internationale Memes – alles auf Knopfdruck. Wann genau? Noch ist das Feature nicht offiziell freigeschaltet. Aber da es bereits in der Beta-Version steckt, dürfte die Veröffentlichung nur eine Frage von Wochen sein.

Diese 5 geheimen Funktionen hat jedes Handy: Kanntest du sie alle?

Circle to Search war bislang ein cleveres Nischen-Tool. Mit Live Translate könnte es zum Feature werden, das man im Alltag nicht mehr missen will. Einmal antippen, den Bildschirm verstehen – egal in welcher Sprache. Android macht Ernst mit globaler Verständigung.

Fotografieren mit dem Handy: Diese 7 Regeln machen deine Bilder besser
Jetzt weiterlesen
Fotografieren mit dem Handy: 7 Regeln, die deine Bilder deutlich besser machen

Bildquellen

  • Fotografieren mit dem Handy: Diese 7 Regeln machen deine Bilder besser: Mike Kienle / Unsplash
  • Achtung: Deshalb klingelt morgen dein Handy: Blasius Kawalkowski / inside digital
1 0

Jetzt weiterlesen

O2
Neue Pixel 10 Serie für 1 Euro? So umgehst du bei O2 hohe Einmalkosten
Es ist so weit: Google hat seine neue Pixel 10 Serie vorgestellt. Egal, ob das normale Pixel 10 oder die Pro- oder Pro-XL-Variante: Bei O2 sicherst du dir die brandneuen Modelle bereits jetzt in spannenden Tarif-Bundles. Der Clou: Mit Gerätepreisen von nur 1 Euro umgehst du hier hohe Einmalkosten.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Google
Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Apps auf Smartphone, Apps kostenlos
Kriminalität
Android-Warnung: Solche Apps sind brandgefährlich
Person repariert ein Handy
Verbraucherschutz
Kann quasi jeder gebrauchen: Dieser Service schützt vor teuren Doppelkäufen
Xiaomi
Endstation Update: Xiaomi verabschiedet sich von diesen Smartphones
Deutsche Telekom
Samsung und Apple in Bedrängnis? Das Telekom KI-Phone ist endlich da
Amazon
Amazon sperrt Android-Nutzer aus – ab dem 20. August
Handys
Studie enthüllt: Wer seinem Kind zu früh ein Handy gibt, muss mit fatalen Folgen rechnen
WhatsApp
WhatsApp ohne Account nutzen: So soll das funktionieren
Unternehmen und Märkte
Nach Nokia, LG und HTC – Steht jetzt auch diese Kultmarke vor dem Aus?