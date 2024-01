Amazon verschenkt im Januar preisgekröntes Adventure-Game

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Januar kostenlos gibt. Diesmal ist ein Spiel namens „Endling – Extinction is Forever“ dabei, das nicht umsonst den BAFTA-Preis gewonnen hat.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Januar

In diesem Monat gibt es nicht so viele Spiele geschenkt wie sonst, doch das sagt keinesfalls etwas über die Qualität der einzelnen Titel aus. Den Anfang macht in diesem Monat das preisgekrönte Spiel „Endling – Extinction is Forever“, in dem du in die Rolle eines Fuchses eintauchst. Die Welt, die der Mensch hinterlassen hat, ist völlig zerstört. Du bist der letzte Fuchs auf der Erde und dir droht das Aussterben. Schaffst du es, den Kampf um das Überleben zu gewinnen?

Sollte dir Endling etwas zu traurig sein, dann kann dich Prime Gaming mit „Apico“ aufheitern. In diesem niedlichen Spiel dreht sich alles um Bienen. Die Imkerei-Simulation ermöglicht es dir, sie zu züchten, sammeln und pflegen. Dabei bist du nicht an einen Ort gebunden und kannst dein Bienen-Imperium in einer ganzen Reihe von üppigen Umgebungen aufbauen.

Begib dich mit deinen Jungen auf eine gefährliche Reise.

Liste aller Spiele im Januar

4. Januar: „Endling – Extinction is Forever“ (Amazon Games App)

11. Januar: „Apico“ (Epic Games Store)

18. Januar: „Atari Mania“ (Epic Games Store)

25. Januar: „Yars: Recharged“ (Epic Games Store)

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Januar wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.