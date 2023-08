Amazon verschenkt hochwertige Videospiele

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im September kostenlos gibt.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im September

7. September: „Football Manager 2023“ (Epic Games Store)

14. September: „Ozymandias: Bronze Age Empire Sim“ (GOG)

14. September: „Absolute Tactics: Daughters of Mercy“ (Amazon Games App)

21. September: „Dexter Stardust: Adventures in Outer Space“ (Amazon Games App)

21. September: „Shotgun King: The Final Checkmate“ (Amazon Games App)

28. September: „Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)

28. September: „Hundred Days – Winemaking Simulator“ (Amazon Games App)

Zu den Highlights im September gehört definitiv der „Football Manager 2023“, der es dir ermöglicht, dein Traum-Team zu erstellen. So kannst du deine Rivalen überlisten und erlebst die Spannung der UEFA Champions auf deinem Weg zum Sieg. Von der Erde in den Weltraum geht es dann in „Dexter Stardust: Adventures in Outer Space“. In diesem verrückten Spiel schlüpfst du in die Rolle von Dexter Stardust, einem großen Taco-Fan, der die Aufgabe hat, die Erde zu retten.

Bist du jedoch eher auf der Suche nach einem entspannenden Spiel, dann ist „Hundred Days – Winemaking Simulator“ genau das Richtige für dich. Hier kannst du dein eigenes Weingut aufbauen und den besten Wein der Region herstellen. Dazu entscheidest du, was angebaut wird, wann geerntet werden soll und welche Art von Wein du vermarkten willst.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im September wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „Black Desert Online“, „Dead By Daylight“, „Honkai: Star Rail“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.

Eine vollständige Übersicht über alle In-Game Boni im September findest du auf der Prime Gaming Website. Du kannst dir Vorteile für so viele Spiele sichern, dass sicher auch eines dabei ist, dass du selbst spielst. Außerdem kannst du dir den Einstieg in ein neues Spiel mit den Boni von Prime Gaming erleichtern, solltest du mal etwas Neues ausprobieren wollen.