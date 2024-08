Amazon verschenkt drei Herr der Ringe-Games mit Top-Bewertungen

Prime Gaming ist der Game-Shop von Amazon, in dem Prime-Mitglieder jeden Monat kostenlose Spiele und Boni erhalten. Aktuell gibt es außer der Reihe ein besonders gutes Angebot, das du nicht verpassen solltest. Amazon feiert nämlich die Veröffentlichung der zweiten Staffel ihrer Herr der Ringe-Serie. Dabei handelt es sich natürlich um Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Aktuell kannst du dir zu diesem Anlass gleich drei Videospiel-Vollversionen kostenlos sichern.

Drei Videospiele kostenlos

Zwei der kostenlosen Games kannst du dir über Prime Gaming mit einem GOG-Code sichern. Das erste Spiel ist Middle-earth: Shadow of Mordor in der Game of the Year Edition. In diesem Spiel kämpfst du dich durch Mordor und entdeckst die Wahrheit über den Geist, der dich beherrscht. Des Weiteren entdeckst du die Ursprünge der Ringe der Macht und steigst zur Legende auf, die sich selbst Sauron stellen kann. Das Spiel hat bei Steam eine Wertung von 9 von 10 Sternen erhalten.

Das zweite Spiel ist LEGO Lord of the Rings. Auch dieses Spiel erfreut sich bester Bewertungen und lässt dich in Mittelerde eintauchen. Die Handlung des Spiels basiert auf der originalen Trilogie und lässt dich die klassische Geschichte ganz neu erleben. Du kannst zwischen verschiedenen Geschichten hin- und herspringen und verpasst so keine Details.

In Lego The Lord of the Rings erlebst du die Geschichte ganz neu.

Amazon Luna

Über Amazon Luna erhältst du zusätzlich Zugriff auf ein weiteres Spiel. Es handelt sich dabei um Middle-earth: Shadow of War. Auch dieses Spiel hat bei Steam 9 von 10 Sternen erhalten und kostet dich normalerweise satte 40 Euro. Hier erlebst du eine epische, offene Welt und schmiedest einen neuen Ring der Macht. Du eroberst Festungen in gewaltigen Schlachten und beherrschst Mordor mit deiner eigenen Ork-Armee.

Shadow of War beinhaltet eine epische offene Welt.

Prime Gaming hat jedoch nicht nur Der Herr der Ringe im Angebot. Du kannst dir jeden Monat eine Vielzahl kostenloser Games und Boni sichern. Es ist nicht bekannt, wie lange das Angebot der Herr der Ringe-Spiele andauert. Du solltest dir die Spiele deswegen so schnell wie möglich sichern.

