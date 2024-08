Amazon verschenkt eines der besten Rollenspiele aller Zeiten

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im August kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der geniales Rollenspiel, das zu den besten überhaupt gehört. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im August

Diesen Monat kannst du dir gleich mehrere Tomb Raider Spiele sichern. Das erste der beiden Spiele ist Tomb Raider: The Angel of Darkness. In diesem Spiel erlebst du eine völlig veränderte Lara. Sie ist zu einer dunkleren, härteren, herrschsüchtigen Version ihrer selbst geworden. Ihr ehemaliger Mentor Von Croy führt sie nach Paris, doch vor Ort erfährt sie, dass er brutal ermordet wurde. Nun wollen dunkle Mächte ihr den Tod anhängen.

Das zweite Tomb Raider Spiel ist Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles. In diesem Spiel reist du ins ferne Ägypten. Hier wird Lara plötzlich von Treibsand verschluckt, der sie tief unter die Erde zieht. Hier findet sie sich in einem alten Grabmal wieder, dem es zu entkommen gilt.

Des Weiteren schenkt dir Prime Gaming unter anderem das beliebte Baldur’s Gate II. Nachdem die Fortsetzung des epischen Rollenspiels ein großer Erfolg war, kannst du jetzt in den Vorgänger eintauchen. Baldur’s Gate II ist bereits im Jahr 2000 auf den Markt gekommen. Trotz seines Alters erfreut sich das Spiel dennoch sehr positiver Bewertungen. Auf Steam erreicht das Spiel satte 9 von 10 Sternen.

Kostenlose Spiele im August

Jetzt verfügbar: „SteamWorld Heist“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Deus Ex: Mankind Divided“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Tomb Raider: The Angel of Darkness“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles“ (GOG Code)

8. August: „Gravity Circuit“ (Amazon Games App)

8. August: „South of the Circle“ (GOG Code)

8. August: „Loop Hero“ (Epic Games Store)

8. August: „Trek to Yomi“ (Epic Games Store)

8. August: „Kraken Academy!“ (Amazon Games App)

15. August: „Baldur’s Gate II: Enhanced Edition“ (Amazon Games App)

15. August: „Beholder 3“ (Amazon Games App)

15. August: „Hard West 2“ (GOG Code)

15. August: „En Garde!“ (GOG Code)

15. August: „Stray Gods: The Roleplaying Musical“ (GOG Code)

22. August: „Grime: Definitive Edition“ (Amazon Games App)

22. August: „KeyWe“ (Epic Games Store)

22. August: „Figment 2: Creed Valley“ (Amazon Games App)

22. August: „Spells & Secrets“ (GOG Code)

22. August: „Young Souls“ (Amazon Games App)

29. August: „Arcade Paradise“ (GOG Code)

29. August: „INDUSTRIA“ (GOG Code)

29. August: „The Collage Atlas“ (Amazon Games App)

Amazon Luna im August

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um „LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game“, „Batman Arkham Knight“, „Wobbledogs“, „Horizon Chase Turbo“, „ULTRAKILL“, „Monster Truck Championship“, „KUNAI“, „Young Souls“ und „Wonder Boy: The Dragon’s Trap“. Außerdem hast du Zugriff auf „Fortnite“, „LEGO Fortnite“, „Rocket Racing“, „Fortnite Festival“, „Fallout: New Vegas“, „Fallout 3“, „XDefiant“ und „Trackmania“.