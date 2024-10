Amazon-Mitarbeiterin packt aus: Kunden werden 2025 stinksauer sein

Filme mit Werbeunterbrechung wie bei RTL und Co.? Dieser Albtraum wurde für Abonnenten von Amazon Prime Video im Februar dieses Jahres wahr. Doch nicht nur das. Amazon hat auch den Ton sowie das Bild verschlechtert und eine weitere Funktion gelöscht. Neben Preiserhöhungen sorgte aber vor allem die Reklame, die nun auch mitten in Serien und Filmen eingeblendet wird, für großen Ärger. Nun spricht eine Amazon-Mitarbeiterin und verrät den großen Plan für 2025. Ärger und Wut seitens der Kunden sind vorprogrammiert.

Das ist der Amazon-Plan für 2025

Amazon-Kunden sprechen von „Betrug“ und empfinden es als eine „Frechheit“, wie man mit ihnen umgeht. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „Bei Prime Video zahlt man immer mehr Geld für immer weniger Angebot.“ Für einen anderen langjährigen Amazon Prime-Kunden ist jetzt Schluss. „Das Angebot an Filmen und Serien wird immer schlechter. Einstmals gute Serien und Filme sind jetzt auf anderen Streaming-Diensten zu sehen oder man muss eines der zahlreichen Zusatzabos abschließen“, so seine Begründung. Die Werbung setze dem Ganzen die Krone auf. Doch das war nur der Anfang.

→ Amazon, es reicht!

Denn wie jetzt herausgekommen ist, wird Amazon in seinem Streaming-Dienst Prime Video im kommenden Jahr noch mehr Werbung schalten. Das sagte Kelly Day, Vizepräsidentin von Prime Video International, die das Streaming-Video-Geschäft leitet, der Financial Times. Amazon habe seit der Einführung von Werbung vor acht Monaten keinen starken Rückgang der Abonnenten gesehen, weshalb man sich dazu entschlossen hat, noch mehr Reklame anzuzeigen.

Sanfter Einstieg

Die Prime-Video-Chefin sagt, dass man zu Beginn dieses Jahres bewusst mit einer „sehr leichten Werbelast“ gestartet sei, um die Kunden an Werbung zu gewöhnen. „Wir wissen, dass es ein gegensätzlicher Ansatz war, den wir gewählt haben. Aber … es ist tatsächlich viel besser gelaufen, als wir es erwartet hatten“ sagt Day. Es haben also weitaus weniger Menschen aufgrund der Werbung ihr Amazon-Abo gekündigt, als man in dem US-Konzern dachte. Und so wird Amazon 2025 testen, wie weit man noch gehen kann.

Jetzt weiterlesen Tschüss Netflix, Disney+ und Prime Video: Diese kostenlose Alternative ist besser