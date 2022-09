Amazon: Diese Spiele und Vorteile gibt es im Oktober gratis

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Oktober kostenlos gibt.

Kostenlose Spiele im Oktober

Zu den absoluten Highlights des Monats gehört eindeutig Fallout 76. Was als ein Desaster epischer Proportionen angefangen hat, ist mittlerweile zu einem wirklich soliden Spiel geworden. Durch neue Updates und Verbesserungen konnte das Spiel zu dem werden, was es ursprünglich schon beim Release hätte sein sollen. Du tauchst in diesem Game in die spannende Welt von Fallout ein.

25 Jahre nachdem ein nuklearer Krieg die Welt zerstört hat, öffnen sich die Türen des Vaults. Du hast die Apokalypse hier überlebt, doch nun steht dir eine neue Herausforderung bevor. Vor dir liegt nun eine Welt, in der Menschen und Mutanten um ihr Überleben kämpfen müssen. Hattest du noch nicht die Möglichkeit, den neusten Teil der Fallout-Reihe zu zocken, dann bietet sie sich dir jetzt kostenlos.

Fallout 76 hat sich mittlerweile vom Desaster-Launch erholt.

Gehörst du jedoch zu den Spielern, die lieber in eine Fantasy-Welt eintauchen, dann kannst du dies in Total War: Warhammer II tun. Hier übernimmst du das Kommando über gigantische Armeen, die sich in epischen Schlachten gegenüberstehen. Erkunde die Welt des Spiels, erweitere deinen Einfluss und erobere das Land deiner Feinde. Schaffst du es, deinen Abdruck in dieser Welt zu hinterlassen?

Findest du beide Games eher lahm, kannst du auf eines dieser anderen kostenlosen Spiele zurückgreifen:

Middle-earth: Shadow of War

Glass Masquerade: Origins

LOOM

Hero’s Hour

Horace

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Oktober nicht nur kostenlose Spiele bei Prime Gaming. Zum Start der League of Legends Worlds Championships am 18. Oktober kannst du dich auf ein exklusives Esports-Emote freuen. Weitere Informationen zum Event bekommst du ebenfalls über Prime Gaming.

Des Weiteren gibt es auch in diesem Monat wieder zahlreiche In-Game Boni bei Prime Gaming. Mit von der Partie sind unter anderem Fall Guys, Roblox, Grand Theft Auto, Pokémon Go und Madden NFL 23. Für Madden NFL kannst du dir, pünktlich zur neuen Saison, Prime Gaming Madden Ultimate Team-Packs sichern.