Alternative zu Kabel-TV: Diese Lösung ist einzigartig

Der Hybrid TV Stick von freenet TV ermöglicht nach Angaben des Providers den Empfang von rund 40 Sendern in Full-HD-Qualität (1080p) über das Antennenfernsehen. Gleichzeitig bietet der Stick Zugang zu digitalen Inhalten wie Streaming-Apps und Mediatheken – aber auch zu weiteren linearen Programmen über IPTV, dem Fernsehempfang über das Internet. freenet will damit eine Alternative zum Kabel-TV schaffen, das ab Sommer kostenpflichtig wird.

DVB-T2 und Internetstreaming gleichzeitig

Im Vergleich zum Empfang über einen DVB-T2 HD-fähigen Receiver oder ein CI+ Modul versorgt der Hybrid TV Stick die Kunden zusätzlich mit IPTV. So kannst du über den Stick auch den ebenfalls zur freenet-Gruppe gehörenden Streamingdienst waipu.tv nutzen. Hier kannst du bis zu 250 TV-Sender per Internet empfangen, davon mehr als 220 Sender in HD-Qualität. Mit dem Hybrid TV Stick stehen dir dann weitere Features zur Verfügung, wie Aufnahme, Pause und Restart.

→ Hier geht’s zum Angebot von waipu.tv

Vorteil des Sticks: Du legst dich nicht auf eine Empfangsart fest. Hast du beispielsweise sowohl zu Hause als auch im Schrebergarten oder im Camper einen Fernseher, so kannst du den Stick an beiden Orten abwechselnd nutzen. Zu Hause hast du die Möglichkeit, per Internet 250 Sender zu schauen, im Camper per Antenne dann bis zu 40 Sender – vorausgesetzt du bist im Empfangsgebiet von freenet TV. Alternativ kann der Stick auch ein digitales Kabelsignal (DVB-C) verarbeiten. Welchen Mehrwert das bieten soll, wenn das Nebenkostenprivileg gefallen ist, ist aber offen. Schließlich bräuchtest du dann auch noch einen Kabel-TV-Vertrag, könntest aber so immerhin DVB-C und IPTV verbinden.

Der Stick ist ab sofort online unter www.freenet.tv erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129 Euro inklusive 12 Monaten freenet TV. Aktuell verkauft freenet den Stick allerdings bereits deutlich günstiger. Laut Webseite kostet er 99 Euro inklusive je einem Jahr freenet TV und dem Streamingdienst waipu.tv. Auf Dauer gesehen kostet das Antennenfernsehen monatlich 7,99 Euro (oder als Jahreskarte 99 Euro) und waipu.tv ab 7,49 Euro monatlich. Willst du den Stick dauerhaft als Hybrid betreiben, kostet dich das also mindestens 15,48 Euro monatlich.

Bei waipu ist ein scheinbar identischer Stick für 89,99 Euro erhältlich, jedoch ohne Abo. Apropos waipu.tv: Der TV-Streaming-Dienst hat jüngst bekannt gegeben, ab sofort den Dolby 5.1-Ton der TV-Sender durchzureichen, sofern diese ihn anbieten. Bislang gab es hier nur Stereo auf die Ohren.

