Aldi überrascht: Dieses Discount-Handy kennt fast niemand

Ein Smartphone für 99,99 Euro bei Aldi ist keine Seltenheit. Immer mal wieder tauchen bei dem Lebensmittel-Discounter entsprechende Schnäppchen für Handy-Einsteiger auf. So auch jetzt mit dem Spark Go (2023) von Tecno Mobile. Aber was ist Tecno Mobile für ein Hersteller?

Tecno Mobile: Alles andere als ein kleiner Hersteller

Sollten dies deine Gedankengänge sein, wirst du mit dieser Gefühlslage sicher nicht allein sein. Denn hierzulande ist Tecno Mobile tatsächlich weitgehend unbekannt. Zwar kannst du die Smartphones des Herstellers bereits in einigen Onlineshops kaufen, groß ins Marketing hat der Hersteller hierzulande aber bisher nicht investiert. Der Bekanntheitsgrad hält sich in Deutschland also noch sehr in Grenzen. In anderen Ländern sieht das schon ganz anders aus.

Denn Tecno Mobile ist eine von mehreren Marken des chinesischen Herstellers Transsion. Auch die hierzulande ebenfalls praktisch bedeutungslosen Marken Infinix und iTel gehören zu dem Konzern, der nicht nur in Asien, sondern auch in Afrika mit hohen Verkäufen punktet und unter anderem deswegen schon auf sehr stattliche Absatzzahlen am Weltmarkt blicken kann.

So wissen die Marktforscher von Canalys zu berichten, dass Transsion im zweiten Quartal des laufenden Jahres auf einen Marktanteil von 9 Prozent blicken konnte. Weltweit wurden demnach 22,7 Millionen Smartphones verkauft. Zum Vergleich: Oppo bringt es auf 25,2 Millionen verschiffte Geräte, Xiaomi kommt auf 33,2 Millionen Einheiten. Bei Apple waren es im zweiten Quartal 2023 noch ohne neue iPhone 15 Generation 43 Millionen, bei Samsung 53 Millionen Smartphones.

Was kann das Tecno Mobile Spark Go (2023) bei Aldi?

Ein kleines Licht ist Tecno Mobile also nicht. Aber solltest du dir das Tecno Mobile Spark Go (2023) kaufen? Unsere Einschätzung: Nur, wenn du ein lupenreines Einsteiger-Smartphone nutzen möchtest. Denn das Mobiltelefon ist ausgestattet mit 3 GB Arbeitsspeicher (RAM), 64 GB (erweiterbarem) Flash-Speicher und einer 13-Megapixel-Dual-Kamera. Das 6,6 Zoll große IPS-Display bietet eine vergleichsweise schwache Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln und wird vom Einsteiger-Prozessor MediaTek Helio A22 angetrieben. 5G wird nicht unterstützt.

Tecno Mobile Spark Go (2023)

Bei Aldi kostet das Tecno Mobile Spark Go (2023), wie eingangs erwähnt, 99,99 Euro. Ein guter, aber kein unschlagbar günstiger Preis. Denn beim Onlineshop Galaxus ist das Handy bereits zu einem Preis von 98,58 Euro zu haben, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Teil der Wahrheit ist aber auch: In anderen Webshops sind Preise zwischen 110 und 120 Euro die Regel. Kaufst du das Smartphone bei Aldi Nord, ist auch ein Starterpaket für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben inklusive.

