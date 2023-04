Aldi, Lidl, Rewe und Co. mit neuer Konkurrenz? Jetzt kommt ein mächtiger US-Player nach Deutschland

Ob Lebensmittel, Ladestrom oder Non-Food: Die großen Ketten Aldi und Lidl bieten alles rund um den Samstagseinkauf und die Grundversorgung vieler Haushalte. Der Großeinkauf der Familie im nahegelegenen Supermarkt ist schon fast Tradition. Doch die könnte jetzt etwas aufgeweicht werden. Denn ein US-amerikanischer Handelsriese macht sich auf den Weg über den großen Teich und will in Europa Fuß fassen: 7Eleven.

7Eleven kommt nach Deutschland

Laut einstimmigen Medienberichten, Bezug nehmend auf einen Artikel der Lebensmittelzeitung, sondiert 7Eleven in Westeuropa den Markt nach Franchise-Nehmern. Dabei hat man den halben Kontinent im Visier. So will man wohl neben Deutschland, auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Irland, Polen, Italien und Spanien sowie der Türkei und Großbritannien Franchise-Partner überzeugen. Die Kette sucht vor allem Franchisenehmer, die bereits einen Einzelhandels-, Gastronomie- oder Hotelbetrieb führen.

7Eleven will wohl vor allem kleinere Läden in Europa eröffnen. Diese „Convenience Stores“ bieten in der Regel einen bunten Mix aus Nahrungsmitteln und Alltagsprodukten aus dem Non-Food-Bereich.

Mit den Bemühungen steht 7Eleven nicht allein da. Auch das kanadische Unternehmen Couche-Tard will in Europa in den Handel mit Nahrungsmitteln eingreifen. So haben die Kanadier Tankstellen von Total in großem Umfang aufgekauft und wollen daraus wohl kleine Supermärkte und Restaurants machen. In Zahlen sind das 1.500 Tankstellen in den Niederlanden und Deutschland.

Zweiter Versuch von Couche-Tard

Vor allem habe man es auf Auto- und Lkw-Fahrer auf viel befahrenen Straßen abgesehen, die man in Zukunft wohl rund um die Uhr mit Essen und Getränken versorgen will. Wie Retail Detail schreibt, ist das quasi der zweite Versuch in den europäischen Markt einzudringen, nachdem eine Übernehme des französischen Handelsunternehmen Carrefour nicht geklappt hat. Der Deal wurde damals von der französischen Regierung verhindert.