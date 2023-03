Aldi: Großer 4K-UHD-Fernseher zum Kampfpreis im Angebot

Nach längerer Zeit ist mal wieder ein Aldi-Fernseher verfügbar. Genauer gesagt ein QLED-TV aus dem Hause Medion, der über den Onlineshop von Aldi angeboten wird. Der Lebensmittel-Discounter verspricht beim Medion Life X15549 (MD30061) mit Android als Smart-TV-Betriebssystem nicht nur drei Jahre Garantie, sondern auch einen typischen Aldi-Sparpreis. Wir verraten dir, wie viel Geld du sparen kannst, wenn du dir den Fernseher mit HD-Triple-Tuner jetzt zulegst.

Aldi-Fernseher kaufen: Das steckt drin

Doch zunächst ein Blick auf die technischen Spezifikationen. Geliefert wird ein TV-Gerät mit 55 Zoll (1,4 Meter) großer Bildschirmdiagonale. Konkret handelt es sich um ein LCD-TV mit QLED-Backlite-Technologie und 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Selbstverständlich sind auch das Bild optimierende Technologien wie HDR, Dolby Vision und Micro Dimming sowie MEMC an Bord. On top gibt es eine Fernbedienung mit Sprachunterstützung für den Google Assistant, die Möglichkeit eine externe Festplatte für Aufnahmen an den Fernseher anzuschließen (PVR ready) und Bluetooth-Unterstützung. Letzteres ist praktisch, wenn du eine bluetoothfähige Soundbar mit dem Fernseher verbinden möchtest.

Verzichtest du auf externe Lautsprecher, kannst du dich auf zwei Stereolautsprecher (je 10 W) freuen. Und: Auch ein 12 W starker Subwoofer ist in den Fernseher integriert. Verbessern lässt sich der Raumklang über DTS Virtual X, DTS X und Dolby Atmos. Rückseitig sind neben zwei USB-Anschlüssen auch drei HDMI-Ports zu finden. Außerdem ein LAN-Anschluss für den Internetzugang. Alternativ kannst du den Fernseher aber auch kabellos per WLAN mit dem weltweiten Datennetz verbinden. Auch digitale Audioübertragung ist möglich. Dafür besitzt der Fernseher einen optischen SPDIF-Anschluss.

Android-Fernseher von Medion: der X15549 (MD30061) ist jetzt bei Aldi im Angebot.

Und der Stromverbrauch? Der liegt nach Herstellerangaben bei 64 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden. Allerdings nur, wenn du TV-Inhalte im SD-Modus schaust. Wird HDR eingeschaltet, steigt der Strombedarf spürbar an. Dann werden pro 1.000 Nutzungsstunden nämlich 123 kWh verbraucht. Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent pro kWh entspricht das während des genannten Zeitraums umgerechnet Kosten in Höhe von rund 22 respektive rund 43 Euro.

Was kostet der Medion-Fernseher mit Android-Betriebssystem?

Und der Preis? Der liegt normalerweise nach Angaben von Aldi bei knapp 480 Euro. Aldi bietet den Medion Life X15549 (MD30061) aber zum Sparpreis in Höhe von 399 Euro an. Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 34,90 Euro, sodass der Gesamtpreis auf 433,90 Euro steigt. Ein direkter Preisvergleich ist nicht möglich, da dieser Fernseher in der genannten Konfiguration nur bei Aldi zu haben ist. Sagen lässt sich aber, dass es ein TV-Gerät dieser Größe und mit QLED-Bildschirm nur selten für unter 400 Euro zu kaufen gibt. Vor diesem Hintergrund bietet Aldi mit dem neuen Medion-Fernseher tatsächlich ein neues Fernseher-Schnäppchen an.

