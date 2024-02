Achtung: Gefälschte Solarmodule eines bekannten Herstellers im Umlauf

Die Zeiten stehen günstig für die Anschaffung einer neuen PV-Anlage. Die Preise der Module sind auf einem niedrigen Stand, sodass der Einstieg in die eigene Stromproduktion leichter denn je fällt. Doch nicht jedes vermeintliche Schnäppchen erweist sich als guter Kauf. Gleich mehrere Container gefälschter Solarmodule des bekannten Herstellers Bauer Solar sind innerhalb der letzten Wochen aufgetaucht. Das Unternehmen bittet um Hinweise bei verdächtig günstigen Angeboten mit den eigenen Solarmodulen.

Gefälschte Solarmodule von Bauer Solar im Umlauf

Das Unternehmen Bauer Solar GmbH hat seinen Sitz im rheinhessischen Selzen. Jüngst wurde die Firma Opfer von Produktfälschungen der eigenen Photovoltaik-Module. Bereits mehrere europäische Zollbehörden wandten sich an den Hersteller, um vor den gefälschten Solarmodulen mit dem Markennamen Bauer Solar zu warnen. Mehrere Container mit den Duplikaten wurden durch die Behörden bereits beschlagnahmt. Mittlerweile hat die Bauer Solar GmbH bereits juristische Schritte gegen die mutmaßlichen Fälscher eingeleitet. Dabei handelt es sich allem Anschein nach um eine chinesische Firma, die die Duplikate produziert und verschifft hat. Nach bisherigen Hinweisen handelt es sich bei den Fälschungen um Imitationen der Bauer 420-W-Glas-Glas-Module.

Äußerlich unterscheiden sich die Solarmodule zunächst nur durch feine Unterschiede auf dem Verpackungslayout, wie Bauer Solar erklärt. Diese könnten auf den ersten Blick womöglich von Kunden übersehen werden. Auch bei der Sicherung der Solarmodule unterscheiden sich die gefälschten Produkte offensichtlich vom Original. Module, die von Bauer Solar verschickt werden, erhalten eine Holzverstärkung bei allen Bauer Glasmodulen. Diese befindet sich im unteren Bereich einer jeden Palette, die das Unternehmen dem Versand übergibt. Die gefälschten PV-Module hingegen weisen in ihrer Transportsicherung keinerlei Verstärkung durch Holz oder andere Sicherungsmaßnahmen auf. Solltest du Module bestellt haben, die von Bauer Solar geliefert werden, solltest du nach diesen Feinheiten Ausschau halten.

Lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko – und Straftat für ahnungslose Kunden

Bauer Solar betont, dass es sich bei den beschlagnahmten Waren nicht um eigene Erzeugnisse, sondern um Fälschungen handelt. Die Firma bittet sogar explizit darum, dass man Hinweise an das Unternehmen weiterleitet, sollte man verdächtig günstige Angebote für die vermeintlichen Module des Herstellers sehen. Die gefälschten PV-Module stellen sogar ein mögliches Sicherheitsrisiko dar. Im Gegensatz zum Original das rheinhessischen Herstellers durchlaufen sie keine Qualitätskontrollen mit entsprechend akkreditierten Prüfinstanzen. Es gibt für sie somit weder eine Zertifizierung noch eine Konformitäts-Erklärung wie bei Bauer Solar, die die langlebige und sichere Anwendung der Module sicherstellt. Dadurch könnten die Fälschungen sogar ein lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko für Kunden darstellen. Bereits in der Vergangenheit machten ausländische Hersteller Negativschlagzeilen durch nicht berücksichtigte Sicherheitsvorschriften bei Wechselrichtern. Dieses Problem geht sogar noch weiter: Anstatt nach erfolgreicher Zertifizierung auf Bauteile zu verzichten, findet hier überhaupt keine Sicherheitsprüfung statt. Das Gefahrenpotenzial der gefälschten Module lässt sich so kaum einschätzen.

Das Problem reicht für Käufer jedoch weiter als mangelnde Qualitätsprüfungen an den Modulen, obwohl diese bereits erschreckend genug sind. Tatsächlich machen sich Kunden der chinesischen Fälscher dabei auch versehentlich strafbar. Durch den Bezug der Ware leisten sie Beihilfe zur Produktfälschung und Produktpiraterie. Wie so häufig schützt Unwissenheit hierbei nicht vor Strafe. Sowohl Händler als auch Installateure sind besonders dazu aufgerufen, gefälschte Waren bei der Bauer Solar GmbH zu melden. Das gilt nicht nur für den Verkauf und die Installation der jeweiligen PV-Module. Auch bereits Dumping-Preise, die auffallend zu gering für die Original-Module ausfallen, sollen direkt bei der Bauer Solar GmbH gemeldet werden. Der Hersteller ist um jeden Hinweis dankbar, der dazu beiträgt, die Fälschungen schneller aus dem Verkehr zu ziehen.