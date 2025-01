Ab sofort: Neuer TV-Sender startet im Free-TV

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Meldungen über die Abschaltung von TV-Sendern. So hat etwa der Kultsender Astro TV nach mehr als 20 Jahren seinen Sendebetrieb eingestellt. Und auch ARD und ZDF haben bei einigen Programmen den Stecker gezogen. Doch im Gegenzug gibt es jetzt einen neuen TV-Sender – kostenlos und frei empfangbar für alle.

Neuer TV-Sender für Fans

Die kostenlose Alternative zu Netflix, Disney+ und Prime Video, Pluto TV, haben wir bereits mehrfach empfohlen. Der Streaming-Dienst bietet seit geraumer Zeit auch in Deutschland Inhalte wie Filme und Serien auf Abruf, wann und wo immer man will. Pluto TV bietet eigenen Angaben zufolge mehr als 1.000 Filme und Serien. Auf dieser Internetseite bekommst du einen Überblick über die aktuell verfügbaren Inhalte. Hinzu kommen über 100 Live-TV-Sender. Somit bietet der Streaming-Dienst auch Kanäle, in die du reinzappen kannst.

Neben Doku-Kanälen und Sendern, auf denen rund um die Uhr „Spongebob Schwammkopf“, „Dittsche“ oder „Top Gear“ läuft, kommt jetzt ein weiterer TV-Sender dazu. „Modus Super Series Darts“ richtet sich an Fans des Dart-Sports. Pro Woche sind dabei 104 Live-Turniere auf dem Sender zu sehen. Das Live-Turnier ist für Pluto TV das „Herzstück des Kanals“, bei dem etablierte Darts-Spieler wie aufstrebende Talente ihr Können zeigen. Neben den Live-Matches gehören Expertenanalysen und Behind-the-Scenes-Inhalte zum Programm des TV-Senders.

So sieht man das Programm

Empfangen lassen sich Pluto TV und der neue TV-Sender über die Internetseite auf Laptop und Computer. Zudem gibt es Apps für Android, das iPhone und auch für den Fire TV Stick. Über letzteres kommen die Programme kostenlos auf das TV-Gerät. Da der Streaming-Dienst sich über Reklame finanziert, muss man gelegentlich mit Werbeeinblendungen vorliebnehmen. Eine kaum bekannte, aber ebenso kostenlose Alternative zu den Mediatheken von ARD und ZDF sowie Pluto TV ist im Übrigen das Internet Archive. Hier findet man tausende – wenn auch meist ältere Filme – kostenlos.