Ab sofort keine Updates mehr: Elf Handys sind betroffen

Es ist bei (fast) jedem Hersteller gleich: Wer ein neues Smartphone kauft, darf sich für einen begrenzten Zeitraum über Updates freuen. Sie halten das Endgerät auf dem aktuellen Stand der Dinge. Auf diese Weise erhalten die Handys zum Beispiel über neue Android-Versionen mehr Funktionen und werden zusätzlich über geschlossene Sicherheitslücken gegen Angriffe aus dem Internet abgesichert. Doch eines Tages ist Schluss mit dem Update-Segen.

So auch bei Xiaomi. Der Hersteller, dem auch die Untermarken Redmi und Poco angeschlossen sind, pflegt im Internet eine sogenannte „End of Life“-Produktliste, die darüber aufklärt, welche Smartphones in Zukunft keine Updates mehr erhalten. Das Tech-Portal GizmoChina meldet nun, dass dieser Liste gleich elf neue Modelle hinzugefügt wurden. Sie erhalten ab sofort keinerlei Aktualisierungen mehr.

In Deutschland wurden die genannten Smartphones abhängig vom jeweiligen Modell in den Jahren 2020 und 2021 eingeführt. Das Mi 10S wurde nur in China vermarktet, das Redmi Note 10T und das Redmi Note 8 (2021) nur in Russland. Nach drei bis vier Jahren endet jetzt für alle genannten Smartphones der Software-Support.

Eine Nutzung der oben genannten Smartphones ist natürlich auch ohne neue Updates weiterhin möglich. Die Verwendung geschieht aber auf eigenes Risiko. Denn insbesondere vor Hackerangriffen bist du nicht mehr geschützt. Es sei denn, Xiaomi liefert noch einmal einen Notfall-Patch nach. Davon ist aber nur in absoluten Ausnahmefällen auszugehen.

Ersatz für alte Handys finden

Deswegen ist es ratsam, sich mit einem neuen Smartphone zu beschäftigen. Helfen können dir dabei unsere regelmäßig aktualisierten Bestenlisten.