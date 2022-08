9-Euro-Ticket: Nachfolger dringend gesucht!

9 Euro im Monat für alle Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und Nahverkehrszüge in ganz Deutschland – das 9-Euro-Ticket war so einfach wie genial, hat aber auch für oftmals übervolle Regionalzüge und auch für eine Menge zusätzlichen Verkehr gesorgt. Das haben Studien inzwischen nachgewiesen. Und nein, ich fordere nicht, das 9-Euro-Ticket dauerhaft zu verlängern. Doch es muss einen Nachfolger geben. Dieser muss tariflich genauso simpel und preislich so ausgewogen sein, dass zwar mehr Leute den Nahverkehr nutzen als bisher, aber gleichzeitig kein Ansturm erfolgt.

Nahverkehr wird ohnehin schon subventioniert

Dass es ein neues, bundesweites Ticket für den Nahverkehr geben muss, steht eigentlich außer Frage. Die Verkehrswende weg vom Auto ist politisch gewollt. Doch dafür muss die Politik auch etwas tun. Vorwürfe, Forderungen nach einem solchen Ticket entsprächen einer „Gratismentalität“ (Finanzminister Christian Lindner), sind da wenig hilfreich. Linder sagte, eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets sei „nicht nachhaltig finanzierbar, nicht effizient und nicht fair“.

Was er nicht sagt: Der Nahverkehr ist so oder so bundesweit subventioniert. Allerdings von den Ländern, nicht vom Bund. Somit muss auch die ländliche Bevölkerung, die zweifelsohne weniger vom Nahverkehr profitieren als Bewohner von Metropolregionen, schon heute über Steuern den Nahverkehr bezahlen. Stattdessen den Steuerfreibetrag zu erhöhen oder 8 Euro (acht!) mehr Kindergeld im Monat zu zahlen ist genauso unfair und trägt lange nicht so zu einer großen Entlastung der Bevölkerung bei, wie ein günstiges bundesweites Nahverkehrsticket. Denn die Gelder werden direkt von der Inflation wieder aufgefressen.

Fremde Tarifsysteme sind kaum zu verstehen und teuer

Das Tarifsystem der Insel Rügen

Ein bundesweit gültiges Ticket forciert auch die Verkehrswende. Denn auch wenn man sich in der eigenen Stadt und dem eigenen Tarifsystem vielleicht noch auskennt – sobald man woanders in Deutschland unterwegs ist, wird es schwierig. Warum nicht auch im Urlaub mit dem Bus fahren, statt für jede Fahrt ins Auto zu steigen? Bei einem Blick auf das Tarifsystem der Insel Rügen wusste ich es: Ich verstehe es nur mit Mühe und Not, nachdem ich mich mit 184 (!) Tarifwaben des VVR beschäftigt habe. Und es ist teuer. Eine einzelne Fahrt vom beliebten Urlaubsort Sellin nach Stralsund würde stolze 9 Euro kosten, eine Wochenkarte für ganz Rügen und Stralsund 47,90 Euro und eine Monatskarte knapp 150 Euro. Und da ist der Rasende Roland – anders als beim 9-Euro-Ticket – noch nicht inkludiert.

Viele Vorschläge für einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets liegen auf dem Tisch. Das beginnt beim 69 Euro Ticket, das wie das 9-Euro-Ticket funktioniert, aber zu Recht mehr kostet. Ein anderer Vorschlag sieht eine Unterteilung zwischen einem Regio- und einem bundesweit gültigen Ticket für 29 und 49 Euro vor. Auch ein 365 Euro Ticket für ein ganzes Jahr wurde in den vergangenen Wochen als Nachfolger durchgekaut.

Blockadehaltung der Politik

Einzig die Politik blockiert nun und kommt auch aufgrund der Sommerpause nicht in Schwung. Die Folge wird sein, dass die Inflation ab September wieder kräftig anziehen wird. Denn auch ohne Urlaubssaison sind die Deutschen auf Mobilität angewiesen. Allerdings haben sie ab September die Wahl zwischen einem dann wieder teuren Nahverkehr und dem ebenfalls wieder teurer werdenden Auto. Denn auch der umstrittene Tankrabatt ist dann nicht mehr gültig.

Christian Lindner und Co werden sich spätestens dann die Frage gefallen lassen müssen, wie nachhaltig die ganze 9-Euro-Ticket-Aktion letztlich eigentlich war und ob sie nicht gänzlich falsche Erwartungen geschürt hat. Ab September fahren also viele Busse auf dem Land und Züge wieder leer durch die Gegend – subventioniert auch von dir. Genauso unfair und wenig nachhaltig als wenn die Politik einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets auf den Weg bringen würde.