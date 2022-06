9-Euro-Ticket: Fahrrad-Verbot für alle Sommer-Wochenenden

Dabei handelt es sich um das Bahnunternehmen metronom. Es betreibt den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Hannover. Außerdem fährt metronom mit seinen Marken erixx und enno von Hannover nach Göttingen, aber auch nach Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig.

Noch am Freitag vor Pfingsten hatte der metronom ad hoc im laufenden Betrieb ein offizielles Mitnahmeverbot für Fahrräder in seinen Zügen erlassen. Dieses galt über das gesamte Pfingstwochenende und dürfte aufgrund seiner Kurzfristigkeit manch Reisende vor Probleme gestellt haben. Jetzt geht man bei metronom noch einen Schritt weiter: Aufgrund anstehender Baumaßnahmen „und als Konsequenz aus den bisherigen Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket schränkt metronom die Fahrradmitnahme ab Freitag, 10. Juni, stark ein.“ So heißt es in einer Pressemitteilung des Anbieters.

Fahrrad-Mitnahme auf einer Linie komplett verboten

Konkret bedeutet das: Auf der Linie RE3/RB31 Hamburg-Uelzen ist die Fahrradmitnahme aufgrund einer großen Sommerbaumaßnahme der DB Netz AG ab Freitag grundsätzlich und bis auf Weiteres vollständig ausgeschlossen: Ab 15 Uhr am 10. Juni ist auf der gesamten Strecke kein Zustieg mit Fahrrad mehr möglich. Wegen der Baumaßnahme sei der Zugverkehr auf der Linie ab dem kommenden Wochenende stark eingeschränkt. Außerdem werde insbesondere zwischen Hamburg-Harburg und Winsen ein umfangreicher Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „In dieser Situation können wir schlicht keine Fahrräder mehr mitnehmen“, so Miriam Fehsenfeld, Sprecherin des Eisenbahnverkehrsunternehmens.

Auch auf den übrigen Strecken des metronom wird die Fahrradmitnahme zumindest zeitweise ausgeschlossen. Grund seien hier die auch absehbar deutlich erhöhten Fahrgastzahlen im Zusammenhang mit dem „9-Euro-Ticket“. „Wir gehen davon aus, dass die Züge insbesondere an den Wochenenden weiterhin sehr voll sein werden“, so die Sprecherin. Auf der Linie RE2 Göttingen-Hannover-Uelzen und auf der Linie RE4/RB41 zwischen Bremen und Hamburg ist die Fahrradmitnahme daher jeweils am Wochenende von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, bis auf Weiteres ausgeschlossen. Das heißt, auf diesen Strecken ist freitags ab 15 Uhr kein Zustieg mit Fahrrad mehr möglich.

Mitnahme von Fahrrädern generell nicht garantiert

Natürlich sei es für Fahrradausflügler gerade im Sommer schade, wenn sie das Fahrrad nicht immer mitnehmen können, teilt das Unternehmen mit. „Aber wenn wir vor der Wahl stehen, ob wir Menschen oder Fahrräder mitnehmen, dann gehen Menschen vor.“ Natürlich werde man die weitere Entwicklung an den Wochenenden beobachten und die Regelung bei Bedarf anpassen und gegebenenfalls auch wieder aufheben. In überfüllten Zügen sei das Ganze auch ein Sicherheitsthema.

Auch in anderen Zügen des Nahverkehrs hatte es an Pfingsten immer wieder Probleme gegeben, vornehmlich wenn Fahrräder im Spiel waren. Aus ganz Deutschland gab es Berichte darüber, dass die Mitnahme von Fahrrädern in bestimmten Zügen nicht mehr möglich gewesen sei. Teils seien sogar Fahrgäste ohne Fahrrad am Bahnsteig zurückgeblieben. Die Mitnahme von Fahrrädern im Zug ist per se nicht garantiert, sondern immer abhängig von vorhandenen Platzkapazitäten. Das ist in den Beförderungsbedingungen entsprechend geregelt. Dennoch benötigst du für ein Fahrrad in Kombination mit einem 9-Euro-Ticket ein zusätzliches Fahrradticket.

Allein die Deutschen Bahn hat inzwischen über 6,5 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Hinzu kommen zahlreiche Abos der Nahverkehrsanbieter und die dort verkauften 9-Euro-Tickets. Über Pfingsten sei laut Jörg Sandvoß, Vorstandsvorsitzender DB Regio, „alles gerollt, was rollen kann.“ Die Deutsche Bahn habe 86.000 Zugfahrten über DB Region an dem langen Wochenende realisiert.