9-Euro-Ticket: Diese Kunden gehen leer aus

Jene Kunden, die ohnehin schon als die Vielfahrer im Nah- sowie auch Fernverkehr gelten, werden keinen Vorteil vom 9-Euro-Ticket haben. Wie die Deutsche Bahn jetzt auf ihrer Webseite schreibt, werden zwei Kundengruppen ausgenommen. Auf die FAQ-Frage, „Was ist mit Inhaber:innen von DB-Zeitkarten im Nahverkehr“ heißt es: „Zeitkarten-Abonnent:innen im Fernverkehr bzw. BahnCard 100-Abonennt:innen im Fernverkehr sind davon ausgenommen.“ Wer allerdings ein Zeitkarten-Abo im Nahverkehr habe, erhalte eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen Abopreis und 9-Euro-Ticket.

Dass die Deutsche Bahn keine Erstattung für die Bahncard 100 anbietet, ist verständlich. Schließlich handelt es sich in erster Linie um ein Produkt des Fernverkehrs. Allerdings ist sie ausdrücklich auch für die Nutzung des DB-Nahverkehrs und der privaten Nahverkehrsbahnen zugelassen. Das Ticket gilt außerdem im Bereich des City-Tickets. Für viele Fahrgäste ersetzt die Bahncard 100 somit auch das Nahverkehrsabo. Preislich liegt sie weit darüber: Bei jährlicher Zahlung kostet die Bahncard 100 monatlich 345 Euro.

Bahncard-100-Kunden befürchten volle Züge

Umgekehrt sehen sich Bahncard 100-Kunden in einschlägigen Bahnforen mit der Befürchtung konfrontiert, dass die Aufenthaltsqualität in den Nahverkehrszügen in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August massiv nachlassen könnte. Schließlich ist zu erwarten, dass deutlich mehr Fahrgäste die Züge nutzen und gar eine Mitnahme von Fahrrad oder Kinderwagen schwierig bis unmöglich werden könnte. Die Mitnahme von Fahrrädern ist für Bahncard-100-Kunden ebenfalls ohne Aufpreis jederzeit möglich. Pro Bahn hatte vor Kurzem ein Mitnahmeverbot von Fahrrädern ins Spiel gebracht.

Weiterer Kritikpunkt der betroffenen Kunden: Ihr Ticket ist weiterhin nicht deutschlandweit gültig. Denn außerhalb der Nahverkehrszüge ist die Bahncard 100 lediglich im Bereich des City-Tickets in 100 Städten möglich. Eine Fahrt mit der Straßenbahn von Köln nach Bonn beispielsweise ist nicht zulässig. Die Fahrt mit dem parallel verkehrenden Regionalexpress indes schon. Auch die Fahrt mit einem Bus von Berlin nach Brandenburg ist mit der Bahncard 100 weiterhin nicht erlaubt – mit dem weitaus günstigeren Nahverkehrsticket indes schon.

