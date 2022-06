9-Euro-Ticket: Darum ist das Billig-Ticket zuverlässiger als der ICE der Bahn

Unbestritten: Die Züge dürften in den kommenden drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket so voll werden wie schon seit Jahren nicht mehr. Das wird sich aller Voraussicht nach zumindest in einigen Fällen auch auf die Pünktlichkeit eines Regionalzuges auswirken. Denn wenn ein Zug wegen Überfüllung nicht mehr weiterfahren kann, dann kommt es unweigerlich zu Verspätungen und Ausfällen.

Verspätungen bei der Bahn an der Tagesordnung

Doch in den vergangenen Monaten warst du, wenn du einen Regionalzug genommen hast, im Schnitt deutlich pünktlicher als mit dem bedeutend teureren ICE. Denn die Fernzüge der Deutschen Bahn waren vor allem eins: unpünktlich. Das gibt die Deutsche Bahn selbst unumwunden zu. Die Analysten von Statista haben jetzt aufgelistet, wie unpünktlich der Fernverkehr im Jahr 2022 bisher war – und wie pünktlich die Regionalzüge.

Im April kamen lediglich 69 Prozent aller ICEs, ICs und ECs mit einer Verspätung von weniger als sechs Minuten an. Diese sechs Minuten sind für die Deutsche Bahn die magische Schwelle, ab der ein Zug als verspätet gilt. Benötigt man nicht gerade einen extrem knappen Anschlusszug, so lassen sich diese sechs Minuten in der Regel auch sicherlich verschmerzen. Jeder Stau auf der Autobahn oder jede Toilettenpause mit dem Auto dauert schließlich länger.

Doch auch die Pünktlichkeit im Nahverkehr ging im April im Vergleich zum Jahresanfang zurück, lag allerdings immer noch bei etwa 94 Prozent. Im Januar waren es noch mehr als 95 Prozent der Züge im Nahverkehr, die pünktlich waren. Im Fernverkehr waren es Anfang des Jahres knapp 81 Prozent.

Ab 2024 sorgen Großbaustellen für Chaos

Ab 2024 musst du dich in jedem Fall auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Dann ist eine Generalsanierung des Streckennetzes geplant. Sie wird sämtliche Zugverbindungen betreffen und voraussichtlich zu einer verstärkten Nutzung anderer Verkehrsmittel führen wird. Lieber eine große statt vieler kleiner Sperrungen“, ist die Meinung von Bahnchef Lutz. Die Eisenbahngewerkschaft EVG spricht bereits von einem Tal der Tränen, durch das Bahngesellschaften und Fahrgäste gehen müssen.

Welche Auswirkungen die voraussichtlich höhere Auslastung durch das 9-Euro-Ticket auf die Pünktlichkeit des Nahverkehrs hat, ist auch für Statista bislang noch nicht abzusehen. „Die derzeit unterdurchschnittlichen Werte des Fernverkehrs dürften allerdings nicht erreicht werden“, ist man bei den Analysten optimistisch. Wenn die Werte auch nur annähernd so bleiben wie im April, hast du mit dem billigen Regionalverkehr zwar oftmals langsamere, dafür aber zuverlässigere Verbindungen. Insbesondere, wenn du umsteigen musst, ist das nicht zu verachten.

Laut der Deutschen Bahn finden pro Monat etwa 800.000 Bahnfahrten statt. Davon entfallen 20.000 auf den Fernverkehr, 780.000 auf den Nahverkehr. Der Pünktlichkeitsanteil lag 2021 auf der Langstrecke bei etwa 75 Prozent.