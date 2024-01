60 Euro geschenkt: Marvel Action-Game komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Winter wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 11. Januar um 17:00 Uhr.

Heute kostenlos: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Jeder kennt sie, jeder liebt sie: „Marvel’s Guardians of the Galaxy„. In diesem actiongeladenen Videospiel schlüpfst du in die Rolle der bekannten Helden und rettest das Universum. Jedoch nicht, ohne dass du auf deiner Reise durch die Galaxie eine Kettenreaktion des Chaos auslöst. Gemeinsam schaffen du und dein Heldentrupp es jedoch, jede Herausforderung zu bewältigen. Ob Trauer oder Freude, gemeinsam seid ihr stark.

Guardians of the Galaxy erfreut sich bester Bewertungen. Mit 4,6 von 5 Sternen begeistert das Spiel scheinbar die meisten Gamer. Aktuell gibt es das Spiel im Epic Games Store komplett kostenlos. Normalerweise würde es dich jedoch satte 60 Euro kosten.

Dieses Marvel-Game erfreut sich bester Bewertungen.

DER EPIC GAMES STORE ADVENTSKALENDER

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 11. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: