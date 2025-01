50 Euro geschenkt: Dieser Shooter ist besser als CoD und Battlefield

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Einen Account zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir einen besonders hochwertigen Shooter namens „Hell let Loose“ sichern. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Heute kostenlos: „Hell let Loose“

„Hell let Loose“ ist ein absoluter Hardcore-Shooter. Anders als in Call of Duty oder Battlefield erlebst du in diesem Spiel die wahren Grauen des Krieges. Du trittst in riesigen Gefechten mit 49 Kameraden gegen 50 Gegner an. Ihr müsst gemeinsam taktische Entscheidungen treffen, um siegreich hervorzugehen. Aktuell bietet dir das Spiel neun einzigartige Karten und neue Schlachtfelder werden regelmäßig hinzugefügt.

Mit einem Normalpreis von satten 50 Euro ist Hell let Loose eines der teureren Spiele, die der Epic Games Store verschenkt. Doch nicht nur der Preis ist hier entscheidend. Das Spiel hat sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam grandiose Bewertungen erhalten. Kein Call of Duty oder Battlefield kann dem Spiel in dieser Hinsicht das Wasser reichen.

Hell let Loose verbildlicht den Grauen des Zweiten Weltkrieges.

Nächste Woche im Epic Games Store: Turmoil

Nächste Woche kannst du dir im Epic Games Store ein humorvolles Simulations-Spiel sichern, dass dich zurück ins Jahr 1899 teleportiert. Dabei handelt es sich um „Turmoil„. Öl bestimmt die Welt und es ist deine Aufgabe, den Ölrausch für dich auszunutzen. Schaffst du es, aus dem flüssigen Gold Reichtum zu machen?

Turmoil ist ein Spiel, das sich perfekt für nebenbei eignet. Ob virtuelle Uni-Vorlesung oder langweiliges Meeting, mit diesem Spiel überstehst du sie alle. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 13 Euro, doch nächste Woche kannst du es dir komplett kostenlos sichern.

In Turmoil erlebst du die Zeit des Goldrauschs.