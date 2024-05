4,7 von 5 Sternen: Simulations-Klassiker jetzt komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir wie jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir „Landwirtschaftssimulator 22“ komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 30. Mai um 17 Uhr.

Jetzt im Epic Games Store: „Landwirtschaftssimulator 22“

Aktuell kannst du dir einen absoluten Klassiker des Simulations-Genres, den „Landwirtschaftssimulator 22“ komplett kostenlos sichern. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Simulation, die dich in den Alltag eines modernen Landwirts eintauchen lässt. In drei abwechslungsreichen Umgebungen kannst du deinen eigenen Bauernhof erschaffen. Die Spielwelten sind von den USA und Europa inspiriert und bieten dir jetzt sogar wechselnde Jahreszeiten für noch mehr Realismus.

Neben der klassischen Feldarbeit kannst du in dieser Simulation auch Tätigkeiten wie der Viehzucht und Waldarbeiten nachgehen. So wird dir auch nach vielen Spielstunden nicht langweilig. Gerade in Deutschland erfreut sich der Landwirtschaftssimulator großer Beliebtheit. Beim Landwirtschaftssimulator 22 handelt es sich um die neueste Ausgabe des Spiels, das es schon seit vielen Jahren gibt. Es erfreut sich grandioser Bewertungen, weswegen du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen solltest. Normalerweise kostet dich das Spiel im Epic Games Store 20 Euro.

Dieses Spiel ist ein wahrer Simulations-Klassiker.

Nächste Woche: Ein geheimnisvolles Spiel

Für gewöhnlich gibt Epic Games stets bekannt, welche Spiele du dir in der kommenden Woche sichern kannst. Das ist jedoch in dieser Woche nicht der Fall. Stattdessen kannst du dich auf ein geheimnisvolles Spiel freuen, das erst mit Beginn des Angebots enthüllt wird. Das Tolle daran? Meist handelt es sich bei den geheimnisvollen Spielen im Epic Games Store um besonders hochwertige Games. Um welches Spiel es sich handelt, erfährst du am 30. Mai um 17:00 Uhr.