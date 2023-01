300 statt 16 Mbit/s: Telekom macht das Festnetz schneller – mit diesem Trick

Was es bisher nur als Betatest für einige Kunden gab, wird ab 1. Februar deutschlandweit zur Verfügung stehen: Mit Hybrid 5G bündelt die Telekom das Festnetz und den Mobilfunk. Das Ziel: Dein Festnetzanschluss soll ausfallsicherer und schneller sein. Mit einem MagentaZuhause Hybrid Tarif oder der Hybrid 5G-Zubuchoption stehen dir bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload zusätzlich über das Mobilfunknetz zur Verfügung – selbst dann, wenn dein DSL-Anschluss viel langsamer ist. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Mobilfunkversorgung mit dem 5G Standard. Bisher gab es diese Option nur als LTE-Hybrid-Option.

Speedport Smart 4 der Telekom ist Voraussetzung

Voraussetzung ist aber auch, dass du den Telekom-eigenen DSL-Router Speedport Smart 4 nutzt. Er schaltet eigenständig die Bandbreite des 5G-Netzes hinzu, wenn du große Datenmengen schnell übertragen willst und deine Festnetzleitung das nicht hergibt. Wenn du also bisher mit deiner 16 Mbit/s-Leitung an die Grenzen gekommen bist, wenn abends das Videostreaming im Haus losging, soll sich mit dem neuen Produkt das 5G-Netz dazuschalten und das Ruckeln beim Videostreaming hat ein Ende. Zumindest, sofern das Mobilfunknetz ausreichen Daten liefert.

So schließt du 5G Hybrid an.

Zusätzlich zum Speedport Smart 4 brauchst du einen 5G-Empfänger. Der wetterfeste 5G-Empfänger wird außen am Gebäude beispielsweise an der Fassade, an einer Fensterbank oder einem Fenster angebracht. Über ein flaches Netzwerkkabel, das durch den Fensterrahmen gelegt wird, verbindest du ihn mit dem Router. Anschließend richtet sich der Speedport Smart 4 automatisch am Telekom Festnetzanschluss ein. Die Installation soll so einfach sein, dass du sie selbst durchführen kannst. Alternativ gibt es aber auch einen kostenpflichtigen Installationsservice.

Der 5G-Empfänger ist monatlich für 7,95 Euro oder einmalig für 359,99 Euro erhältlich. Solltest du noch keinen Speedport Smart 4 nutzen, kannst du ihn für 6,95 Euro monatlich mieten oder für 189,99 Euro bei der Telekom kaufen. Attraktiver ist dann aber, ein Bundle aus Modem und 5G-Empfänger zu buchen: Das kostet 12,95 Euro im Monat als Miete oder 529,99 Euro als Kauf. Vorteil bei der Miete: Geht ein Gerät kaputt, muss die Telekom es ersetzen. Nachteil: Nach 40 Monaten zahlst du bei der Miete gegenüber dem Kauf drauf.

300 MBit/s: Kostenlose 5G-Option für DSL-Kunden der Telekom

Der 5G-Zugang selbst ist kostenlos. Zumindest dann, wenn du bisher mit einem 16 Mbit/s-Anschluss unterwegs bist. Das ist bei den Tarifen Magenta Zuhause XS und S der Fall. In allen anderen Tarifen bekommst du die Zubuchoption für 4,95 Euro im Monat. Je nach 5G-Ausbaustand bekommst du damit dann zusätzliche 300 Mbit/s im Down- und 50 Mbit/s im Upstream als Flatrate. Bestenfalls kannst du dir so einen Anschluss mit 550 Mbit/s buchen, indem du die Hybrid-Option mit VDSL 250 kombinierst. Möglich ist das nur mit Anschlüssen der Telekom.