Neuer Telekom-Router: Speedport Smart 4 kann mehr als die FritzBox

Beim neuen Speedport Smart 4 hebt die Telekom neben den zahlreichen Funktionen auch die einfache Bedienbarkeit und das nachhaltige Design hervor. So hat die Telekom mit dem neuen Router ein Gerät geschaffen, dessen Inbetriebnahme zumindest in einer Demonstration der Telekom besonders einfach erschien. Grund dafür ist eine besonders einfach gehaltene Schnellstartanleitung aber auch die Möglichkeit, die wichtigsten Schritte über ein OLED-Display auf dem Router durchzuführen. Alternativ ist auch die Inbetriebnahme über eine Smartphone-App möglich. Die soll auch dabei helfen, optional erhältliche Repeater anzubinden und perfekte Stellplätze zu finden.

Das zweizeilige OLED-Display auf dem Router informiert über den Status des Gerätes sowie der Leitung. Es bietet zusätzliche Komfortfunktionen, wie das einfache Verbinden mit dem Gast-WLAN über einen QR-Code. Das Gäste-WLAN kann auch per Knopfdruck am Router aktiviert werden. Es ist also durchaus sinnvoll, den Router nicht in der Abstellkammer oder hinter den Büchern im Regal verschwinden zu lassen, sondern ihn zentral in der Wohnung zu positionieren. Übrigens: Auch ein Speedtest ist direkt am Gerät möglich und das Ergebnis über das Display ablesbar. Das ist deswegen bemerkenswert, weil der Router den aktuellen Datentraffic anderer Nutzer im Heimnetz zum Speedtest hinzurechnet und so einen realistischen Wert abliefert, der auch nicht durch schlechte WLAN-Verbindungen oder veraltete Geräte verfälscht wird.

WiFi-6-Router mit Telefonanlage und Smart Home

Speedport Smart 4 ist mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 ausgestattet und kann so mit neun eingebauten Antennen bis zu 6 Gbit/s brutto erzielen. Natürlich können sich auch alle anderen WLAN-Geräte mit älteren Standards anmelden. Die integrierte Mesh-Technologie ermöglicht ein schnelles und stabiles Übertragen der Daten, wenn die Wohnung größer ist oder es bauliche Hürden wie Stahlbetonwände oder Fußbodenheizungen gibt. Dazu sollen die neuen Mesh-Repeater Speed Home WLAN das Internetsignal weitertransportieren. Die bisherigen Speed Home WiFi werden vertriebseingestellt, sind aber abgesehen von Wi-Fi 6 mit dem neuen Router kompatibel.

Der neue Telekom-Router unterstützt MagentaTV und überträgt gleich mehrere Sender hochauflösend in UHD, sofern die gebuchte Internetleitung das zulässt. Speedport Smart 4 unterstützt ADSL-, ADSL 2+ und VDSL-Anschlüsse. Vectoring, Supervectoring und Glasfaseranschlüsse unterstützt das Gerät ebenfalls. Für die Nutzung an einem reinen Glasfaseranschluss (FTTH) ist aber ein zusätzliches Glasfasermodem nötig. Dieses kannst du über die WAN-Schnittstelle anschließen, die alternativ bis zu 2,5 Gbit/s per LAN unterstützt. Für die Telefonie kannst du neben analogen Telefonen auch DECT-Telefone nutzen. Mit den Speedphones der Telekom ist auch HD-Telefonie möglich. Zudem ist eine IP-Telefonanlage (IP-PBX) eingebaut, sodass du weit mehr als eine reine DECT-Basisstation im Router eingebaut hast.

Speed Home WLAN für Mesh-WLAN

Die neuen Mesh-Repeater Speed Home WLAN kannst du wahlweise per LAN oder WLAN ins Mesh-Netzwerk bringen. Die LAN-Anbindung bietet sich beispielsweise dann an, wenn du schon ein strukturiertes Netzwerk in deiner Wohnung verlegt hast aber gleichzeitig überall WLAN nutzen möchtest. Da die Mesh-Repeater kein Triband-WLAN unterstützen ist eine LAN-Anbindung hier die bessere Wahl. Zwei 2,4-GHz- und vier 5-GHz-Antennen sorgen für die Anbindung der Endgeräte sowie die Anbindung per WLAN an den Router. Auch hier ist die Inbetriebnahme binnen weniger Minuten und zwei Knopfdrücken erledigt.

Die Telekom betont die Nachhaltigkeit ihrer neuen Geräte. Die Verpackung besteht aus Recycling-Karton und FSC Mix-zertifiziertem Papier. Auf Plastik in der Verpackung verzichtet die Telekom komplett, die Kartons wurden auf die notwendige Größe verkleinert und der Druck auf umweltfreundliche, pflanzenbasierte Farbe umgestellt. Das Gehäuse des Routers selbst besteht zu 90 Prozent aus voll recyceltem Kunststoff. Nach der Nutzung im Mietmodell bereitet die Telekom die Geräte auf und setzt sie erneut ein. Dazu kann die Plastikaußenschale einfach getauscht werden, sodass die eingebaute Technik ein zweites Leben erfährt.

Speedport Smart 4-Miete beinhaltet Magenta SmartHome Pro

Der Speedport Smart 4 ist ab 8. Juni für einmalig 169,99 Euro oder für 5,95 EUR monatlich im „Heimnetz Paket Smart” erhältlich. Im monatlichen Mietpreis ist die kostenfreie Nutzung von Magenta SmartHome Pro enthalten. Der Router dient dann auch als Smart-Home-Zentrale und unterstützt smarte WLAN-Geräte und auch DECT ULE-Komponenten. Über einen USB-Stick kannst du weitere smarte Geräte mit ZigBee oder Homematic IP Funkstandard ergänzen. Mit der enthaltenen Profi-Version der App steuerst du so eine noch größere Auswahl an Geräten.

Der Speed Home WLAN Mesh-Repeater ist ab 1. Juni für je einmalig 79,99 Euro erhältlich. Alternativ kannst du ihn zum Beispiel für 3,95 Euro monatlich im WLAN Paket S mieten. Vorteil der Miete ist, dass du einerseits bei einem Defekt kostenlosen Ersatz bekommst, gleichzeitig aber auch unter Beachtung der Mindestlaufzeit der Miete leichter auf einen neueren Router wechseln kannst.