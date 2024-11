10 von 10 Sterne: Grandioses Action-Game jetzt komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das dich in ein rapides Action-Abenteuer entführt. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 5. Dezember um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlose im Epic Games Store

„Brotato“

„Brotato“ klingt nicht nur nach einem verrückten Spiel, es ist ein völlig verrücktes Spiel. In diesem Arena-Shooter-Roguelite spielst du eine Kartoffel. Mit bis zu sechs Waffen gleichzeitig musst du gegen Horden von Aliens kämpfen und dabei dein Überleben sichern. Dir stehen eine Vielzahl an Items und Fähigkeiten zur Verfügung, die dir im Kampf einen Vorteil verschaffen. Schaffst du es, die Aliens in Schach zu halten, bis Hilfe eintrifft?

Brotato ist ein netter Zeitvertreib, der dich normalerweise etwa fünf Euro kostet. Spieler im Epic Games Store haben dem Spiel eine grandiose Wertung von 4,8 von 5 Sternen gegeben. Denn dieses Spiel macht einfach Spaß.

Brotato hat überragende Bewertungen erhalten.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Bus Simulator 21 Next Stop“

Nächste Woche kannst du dir gleich zwei tolle kostenlose Spiele sichern. Eins davon ist „Bus Simulator 21 Next Stop„. Dieses Upgrade des klassischen Bus Simulators hat einiges zu bieten. Dazu gehört beispielsweise der völlig neue Karriere Modus. Er vereint Elemente des Campaign Modus mit denen des Sandbox Modus. So hast du direkt jedes Busmodell freigeschaltet und musst nicht erst nach und nach verschiedene Busse freischalten.

Normalerweise kostet dich dieses Spiel satte 35 Euro. Nächste Woche kannst du es dir jedoch kostenlos im Epic Games Store sichern. Gerade Simulator-Fans werden hier gut bedient und bekommen ein Spiel, das sich auch für Neueinsteiger eignet.

Der Bus Simulator bietet dir so viele Busse wie nie zuvor.

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“

Sollten Simulatoren nicht ganz deins sein, dann kannst du dir nächste Woche ebenfalls „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ sichern. Dieser Gaming-Klassiker hat fantastische Bewertungen erhalten und das zurecht. Spieler im Epic Games Store verliehen dem Game satte 4,8 von 5 Sternen und lobten insbesondere die tollen Bosskämpfe. Mit über 300 spielbaren Charakteren, über 100 Schiffen und Fahrzeugen und 23 erkundbaren Planeten wird das Spiel auch nie langweilig.

Normalerweise kostet dich dieses Game ganze 50 Euro. Nächste Woche hast du allerdings die Möglichkeit, es dir für kurze Zeit kostenlos herunterzuladen. Sicherst du dir beide Spiele, dann kannst du nächste Woche 85 Euro sparen.

Lego Star Wars hat im Epic Games Store tolle Bewertungen erhalten.