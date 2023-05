Xiaomi 13 Pro: Handy mit Leica-Kamera im Test

Das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sind quasi Xiaomis Äquivalent zu Samsungs Galaxy S23 und S23 Plus. Doch während sich die beiden Samsung-Smartphones außer in der Größe nicht unterscheiden, gibt es bei Xiaomi deutliche Unterschiede bei der Ausstattung. Wir haben das besser ausgestattete Pro-Modell ausprobiert.

Xiaomi 13 Pro: Unauffällig schick

Das Xiaomi 13 Pro trumpft mit einem eher unauffälligen Design auf. Mit einem schwarzen Metallrahmen mit gebogenen Rändern auf Vorder- und Rückseite liegt es gut in der Hand. Die Rückseite ist dabei wahlweise in glänzend Schwarz oder Weiß erhältlich. Weitere Konfigurations-Möglichkeiten gibt es keine. Auch der Speicher ist mit 12 + 256 Gigabyte fix. Während die 12 Gigabyte RAM zusammen mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 für eine erstklassige Performance sorgen, dürften 256 Gigabyte interner Speicher für den ein oder anderen Nutzer doch zu klein ausfallen. Vor allem, da es keine Möglichkeit zur Speichererweiterung gibt. Hier bleibt dann nur der Griff zu einem anderen Smartphone.

Das 6,73 Zoll große Display kann mit einer hohen 2K-Auflösung und einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hertz überzeugen. Dank LTPO-AMOLED Paneel sehen nicht nur die Farben erstklassig aus, sondern ist das Smartphone auch in der Lage, die Bildwiederholrate dynamisch anzupassen. So läuft das Always-On-Display etwa mit 1 Hertz, ein Kinofilm mit 24 Hertz und ein Videospiel mit 120 Hertz. Auf diese Weise lässt sich Energie sparen und die Akkulaufzeit verlängern.

Geschützt ist das Smartphone durch Gorilla Glass Victus auf Vorder- und Rückseite. Zusätzlich ist ab Werk eine Displayschutzfolie installiert. Unter dem Display befindet sich ein Fingerabdrucksensor. Hierbei handelt es sich um ein hochwertiges Ultraschall-Modell, welches das Smartphone auch bei Regen etc. zuverlässig entsperrt. Außerdem ist das Smartphone nach dem IP68-Standard wasserdicht.

Das Xiaomi 13 Pro in Ceramic Black

Software und Akkulaufzeit

Auf dem Xiaomi 13 Pro kommt Android 13 zusammen mit Xiaomis eigenem Software-Überzug MIUI 14 zum Einsatz. Dieser unterscheidet sich optisch von „purem“ Android und sieht schick aus. Besonders gut gefallen uns die liebevollen Animationen sowie die beinahe unzähligen Möglichkeiten zur Personalisierung. Negativ ist uns jedoch die ein oder andere Werbung sowie eine große Anzahl an vorinstallierten Dritt-Apps aufgefallen. Das gehört sich für ein Smartphone in dieser Preisklasse eigentlich nicht.

Software-Updates waren bei Xiaomi in der Vergangenheit ein schwieriges Thema. Beim Xiaomi 13 Pro will man sich gebessert haben und verspricht drei große Android-Updates (14, 15 und 16) auszuliefern. Die essenziell wichtigen Sicherheitsupdates sollen sogar für fünf Jahre garantiert sein. Bisher sind diese auf unserem Testgerät im März und April auch zuverlässig angekommen.

Ein Bereich, in den MIUI stark eingreift, ist das Akku-Management. So enthält Xiaomis MIUI mehrere Funktionen, um nicht genutzte Apps im Hintergrund zu beenden und so die Akkulaufzeit des Smartphones zu verlängern. Daher kann auch das neue Xiaomi 13 Pro mit einer top Akkulaufzeit glänzen. Obwohl der verbaute Akku mit 4.820 mAh eher unterdurchschnittlich groß ist, kommt das Smartphone auf eine hervorragende Laufzeit von 13 Stunden und 24 Minuten in unserem Vergleichstest. Und mit dem mitgelieferten 120 Watt Netzteil dauert eine komplette Ladung von komplett leer bis 100 Prozent auch gerade einmal 23 Minuten.

Das Xiaomi 13 Pro mit MIUI 14

Kamera mit Leica-Integration

Ein besonderes Highlight im Xiaomi 13 Pro soll die Kamera sein. Erstmals hat der chinesische Hersteller hier auch bei einem globalen Smartphone mit dem deutschen Kamerahersteller Leica zusammengearbeitet. Doch zunächst erst einmal ein Blick auf die technischen Daten der drei verbauten Sensoren:

50,3 Megapixel Hauptkamera (f/1,9) mit OIS

50 Megapixel Telezoom-Kamera (f/2,0) mit OIS und 3,2-fach-Zoom

50 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2) mit 115 Grad Blickfeld

32 Megapixel Frontkamera

Alle drei Kameras auf der Rückseite bieten eine Auflösung von 50 Megapixeln. Dadurch muss man sich beim Fotografieren keine Gedanken über die Qualität machen, da alle drei Objektive gestochen scharfe Fotos aufnehmen. Nur bei der Ultraweitwinkel-Kamera kann man ein gewisses Bildrauschen bei zu wenig Licht feststellen. Besonders gut gefällt uns hingegen die ideale Farbabstimmung zwischen den drei Objektiven. Ein weiteres Highlight ist die Telekamera. Dank einer großen Blende und hohen Schärfe sehen deren Fotos noch ein Stück besser aus, als wir es von anderen Smartphones gewohnt sind.

Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital

Ein Highlight aus der Kooperation mit Leica sind zwei vorinstallierte Bildmodi in der Kamera-App. Die Leica Vibrant und Leica Authentic genannten Voreinstellungen bringen den klassischen Leica-Look in deine Smartphone-Fotos. Dabei handelt es sich nicht um klassische Filter, sondern um Voreinstellungen, die auch weniger erfahrenen Fotografen dabei helfen, ihre Motive besser in Szene zu setzen.

Xiaomi 13 Pro im Test: Unser Fazit

Das Xiaomi 13 Pro ist ohne Zweifel ein echtes Top-Smartphone und kann in allen Bereichen überzeugen. Das Display ist farbenfroh, die Leistung hoch und die Akkulaufzeit sehr gut. Besonders viel Spaß hatten wir beim Testen jedoch mit der Kamera. So kann diese nicht nur bei der Bildqualität überzeugen, sondern hat mit den Leica-Looks noch einen ganz eigenen Charme.

Jedoch hat das Smartphone auch seine Nachteile. Gestört haben wir uns etwa an den gebogenen Displayrändern, durch welche man etwa beim Fotografieren manchmal nicht das komplette Motiv sehen kann. Auch kommt es dort häufig zu unschönen Reflexionen. Für manche Nutzer ein echter Dealbreaker dürfte jedoch der geringe Speicherplatz sein. Gerade wenn man viel filmt und Fotos macht, sind 256 Gigabyte doch etwas knapp bemessen. Hier ist es schade, dass Xiaomi in Deutschland keine größere Version anbietet.

Fortschritte hat man hingegen bei der Software gemacht und verspricht einen erstklassigen Update-Support. Dieses Vertrauen muss man sich nach den Fehltritten in der Vergangenheit jedoch erst erarbeiten. Bisher sind alle Updates jedoch pünktlich auf unserem Testgerät eingetroffen.

→ Xiaomi 13 Pro bei Saturn kaufen

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 4,5 von 5 Sternen

Software: 3,5 von 5 Sternen

Akku: 5 von 5 Sternen

Pros des Xiaomi 13 Pro

dynamisches AMOLED-Display

starker Prozessor

gute Akkulaufzeit

langes Update-Versprechen

wasserdicht

gute Kamera-Ausstattung

Contras des Xiaomi 13 Pro

maximal 256 GB Speicher ohne Erweiterung

gebogene Displayränder

viele vorinstallierte Drittanbieter-Apps

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt